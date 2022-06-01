Кремль вдає, що дасть вибір захопленим територіям України у випадку анексії

Жорстоко захоплюючи території України і маючи намір анексувати їх, російська влада стверджує, що врахує думку місцевого населення.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитують пропагандисти "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Ми неодноразово говорили, що люди самі повинні обирати своє майбутнє, і саме мешканці двох держав – "ЛНР" і "ДНР" – і мешканці територій, я маю на увазі Херсонщину, Запоріжжя, саме вони мають приймати рішення про своє майбутнє. І ми також не сумніваємося, що вони приймуть найкраще рішення".

Деталі: Так Пєсков прокоментував можливість "входження до складу Росії" захоплених територій України.

Раніше секретар генради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак висловив упевненість, що Запорізька область, як і Херсонська, Донецька та Луганська області "увійдуть до складу Росії".

Чому це важливо: Росія анексувала Крим та тримала під контролем частину Донецької й Луганської областей з 2014 року. Ні Україна, ні країни Заходу не визнали анексію та окупацію, незважаючи на імітацію "референдумів".

24 лютого 2022 року РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Російська армія використовує практично весь спектр озброєнь для захоплення українських територій та націлена на створення хоча б сухопутного шляху від своїх кордонів до Криму та Придністров'я.

ВІДЕО ДНЯ

Розвідки вважають, що Київ і центральна Україна також є метою Кремля, хоча на початку квітня армія РФ і відступила з півночі України.

Станом на початок червня росіяни контролюють майже всю Луганську область, частину Донецької області, частину Запорізької та Харківської областей, більшу частину Херсонської області. Тривають бої.

На захоплених територіях росіяни викрадають українських патріотів, активістів, учасників АТО/ООС, представників місцевої влади, які не захотіли йти на "співпрацю" та колаборацію. Також вони вимикають зв’язок і нав’язують жителям свою пропаганду.

Загарбників цікавить вода для окупованого Криму, вони не гребують крадіжками зерна і вже мають плани на врожай на новоокупованих землях.