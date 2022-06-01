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У США вперше визнали, що допомагають Україні кібератаками

"Європейська правда"Середа, 1 червня 2022, 17:45

Начальник Кіберкомандування США генерал Пол Накасоне заявив, що американські військові здійснюють "наступальні хакерські операції" на підтримку України.

Про це Накасоне заявив в інтерв’ю Sky News, повідомляє "Європейська правда".

"Ми здійснили низку операцій усіх видів: наступальні, оборонні, інформаційні", - сказав командувач американськими кібервійськами.

Він відмовився уточнювати подробиці кібератак, але наголосив, що вони відбувалися в законній площині відповідно до політики Пентагону та під цивільним наглядом.

"Моя робота - надавати низку варіантів дій міністру оборони й президенту, що я і роблю", - додав Накасоне, не уточнивши, якими саме є ці варіанти.

За словами генерала, він "кожен день" прораховує можливість кібератаки Росії на Сполучені Штати, тому дії на випередження в кіберпросторі, які дозволяють виявити російських хакерів та їхні наміри, є дієвим засобом захисту США і союзників.

У цьому, додав Накасоне, допомогла стратегічна взаємодія Вашингтона з іншими країнами заходу, яка почалася у 2018 році.

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"Здатність обмінюватись інформацією, здатність перевірити її точність та своєчасність, а також застосовність у ширшому масштабів була дуже, дуже потужною в цій кризі (війні України з РФ)", - наголосив генерал.

Раніше ЄС оприлюднив заяву, у якій засудив російську кібератаку на супутникову мережу Viasat за годину до вторгнення в Україну.

США паралельно з ЄС також заявили про причетність Росії до кібератак проти України невдовзі перед 24 лютого й після початку повномасштабної війни.

Теми: СШАУкраїнавійнакібербезпека
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