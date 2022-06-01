По Дніпропетровщині окупанти випустили 3 ракети з РСЗВ "Торнадо"
Середа, 1 червня 2022, 20:23
У Дніпропетровській області росіяни випустили три ракети з РСЗВ "Торнадо" по Синельниківському району.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram
Пряма мова: "Атака по Синельниківському району.
Ворог випустив три ракети з РСЗВ "Торнадо".
Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо".
Деталі: Повідомляється, що на місці працюють рятувальники, але роботу ускладнює негода.