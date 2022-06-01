По Дніпропетровщині окупанти випустили 3 ракети з РСЗВ "Торнадо"

У Дніпропетровській області росіяни випустили три ракети з РСЗВ "Торнадо" по Синельниківському району.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова: "Атака по Синельниківському району.

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Ворог випустив три ракети з РСЗВ "Торнадо".

Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо".

Деталі: Повідомляється, що на місці працюють рятувальники, але роботу ускладнює негода.