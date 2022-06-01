Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

По Дніпропетровщині окупанти випустили 3 ракети з РСЗВ "Торнадо"

Мазуренко Альона Середа, 1 червня 2022, 20:23

У Дніпропетровській області росіяни випустили три ракети з РСЗВ "Торнадо" по Синельниківському району.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова: "Атака по Синельниківському району.

Ворог випустив три ракети з РСЗВ "Торнадо".

Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо".

Деталі: Повідомляється, що на місці працюють рятувальники, але роботу ускладнює негода.

Теми: Дніпропетровська областьобстрілокупаціявійна
Головне сьогодні

Плей-офф ЧС-2022 з футболу: збірна України перемогла Шотландію

Україна купить у Польщі близько 60 самохідних гаубиць KRAB - ЗМІ

оновлено від 16:07Відому мережу ресторанів у Києві підозрюють у виведенні коштів у РФ: власники заперечують

Байден оголосив про надання Україні артилерійських систем HIMARS

Угорщина блокує затвердження нових санкцій ЄС: просить виключити патріарха Кирила - ЗМІ

США офіційно підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України

Усі новини...
Дніпропетровська область
Окупанти обстріляли з артилерії громаду на Дніпропетровщині
Ворог обстрілює ним же окуповані населені пункти – Вілкул
Росіяни били з артилерії по двох громадах Дніпропетровщини
Останні новини
04:10
ISW: Росіяни намагаються дійти до Лисичанська, уникнувши бою на Сіверському Донці
03:29
ОК "Південь": В Чорному морі вже три російські кораблі загрожують ракетними ударами
02:51
Британський міністр: Британія надасть Україні далекобійні ракетні системи M270
02:10
У НАТО не передбачають помсти від Росії за надання Україні HIMARS
01:30
Байден обговорить з генсеком НАТО, як посилити союзників по Альянсу
01:00
США планують продати Україні бойові безпілотники великого радіусу дії – Reuters
00:30
Удар по Львівщині: Зросла кількість постраждалих
23:39
Плей-офф ЧС-2022 з футболу: збірна України перемогла Шотландію
23:36
Виконавча директорка Facebook звільняється після 14 років роботи
23:32
Американські РСЗВ ще не в Україні, але росіяни уже кажуть, що "знають", де їх розташують
Усі новини...