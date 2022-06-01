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У Київській області посилять контроль за дотриманням комендантської години

Денис КарловськийСереда, 1 червня 2022, 20:43
Хлопчик на площі в зруйнованій Бородянці на Київщині. фото: getty images

Київська обласна військова адміністрація оголосила, що правоохоронці будуть ретельніше перевіряти всіх, хто перебуває на вулиці під час комендантської години без спецперепусток.

Джерело: очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба

Пряма мова Кулеби: "Мешканці Київщини!

Хочу нагадати, що в області діє комендантська година - з 23 вечора до 5 ранку. 

Це значить, що в цей час на вулицях знаходитися – заборонено. Прошу поставитися до цього серйозно та дотримуватися обмежень!

Також наголошу, що ми посилюємо контроль за дотриманням комендантської години. Правоохоронні органи ще ретельніше слідкуватимуть, аби на вулицях не знаходилися люди без спеціальних перепусток. Це пов’язано з вашою безпекою: в області діють диверсійні групи, загрози провокацій нікуди не зникли.

Не забувайте про світломаскувальний режим та не ігноруйте повітряну тривогу!"

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Нагадаємо: Тривалість комендантської години в Київській області скоротили 16 травня. Перед цим, вона тривала з 22 години вечора до 6 ранку.

Теми: Київська областьВоєнний стандиверсанти
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