У Києві скорочують комендантську годину і продовжують роботу метро
У Києві й Київській області скорочують тривалість комендантської години вночі, а також продовжують графік роботи громадського транспорту в столиці.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко
Пряма мова Кличка: "У Києві та області змінюється час комендантської години.
Із неділі, 15 травня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше.
І триватиме з 23:00 до 5:00 ранку.
Дотримуйтеся правил комендантської години. А також - не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бо загроза ракетних обстрілів Києва залишається".
Деталі: Із понеділка 16 травня метрополітен у столиці буде працювати з 6 ранку до 22 години.
Наземний громадський транспорт із 6 ранку до 22:30.
Довідково: Наразі в Києві й Київській області з середини квітня була встановлена тривалість комендантської години з 22 години до 6 години.
Київський метрополітен працює до 16 травня з розкладом роботи з 7 ранку до 20 години вечора.
Передісторія:
- Перед цим Кличко повідомив, що найближчим часом відновлять оплату за проїзд у громадському транспорті.
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