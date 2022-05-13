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У Києві скорочують комендантську годину і продовжують роботу метро

Денис КарловськийП'ятниця, 13 травня 2022, 10:15
У Києві скорочують комендантську годину і продовжують роботу метро
фото ілюстративне: getty images

У Києві й Київській області скорочують тривалість комендантської години вночі, а також продовжують графік роботи громадського транспорту в столиці.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко

Пряма мова Кличка: "У Києві та області змінюється час комендантської години.

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Із неділі, 15 травня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше.

І триватиме з 23:00 до 5:00 ранку.

Дотримуйтеся правил комендантської години. А також - не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бо загроза ракетних обстрілів Києва залишається".

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Деталі: Із понеділка 16 травня метрополітен у столиці буде працювати з 6 ранку до 22 години.

 Наземний громадський транспорт із 6 ранку до 22:30.

Довідково: Наразі в Києві й Київській області з середини квітня була встановлена тривалість комендантської години з 22 години до 6 години.

Київський метрополітен працює до 16 травня з розкладом роботи з 7 ранку до 20 години вечора.

Передісторія:

  • Перед цим Кличко повідомив, що найближчим часом відновлять оплату за проїзд у громадському транспорті.
  • Генеральний штаб Збройних сил України переконаний, що російське керівництво не полишило плани із захоплення Києва.
  • Мер столиці сказав, що після 9 травня містяни можуть "потроху повертатися" в Київ.
  • Київська місцева влада просила мешканців зменшувати обсяги побутового сміття через обмежену кількість сміттєвозів.
  • Із початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого в столиці зруйновано 390 будівель.

Теми: КиївВоєнний станметроВіталій Кличко
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