У Донецькій області росіяни вбили 7 людей: троє з них у Святогірській лаврі
Середа, 1 червня 2022, 21:51
Упродовж доби 1 червня російські загарбники вбили 7 цивільних осіб на території Донецької області, зокрема трьох у Святогірській лаврі.
Джерело: очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко
Пряма мова Кириленка: "За 1 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Соледарі, Нью-Йорку, Тетянівці та Лимані. Ще 9 цивільних дістали поранення.
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Сьогодні вдалося уточнити інформацію про 3 загиблих у Святогірській лаврі".
Деталі: У Костянтинівці зареєстрували жителя Луганщини, який дістав поранення в Луганщині.
Що було раніше: Упродовж 31 травня російські окупанти вбили 4 мешканців Донеччини.
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