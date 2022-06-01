У Донецькій області росіяни вбили 7 людей: троє з них у Святогірській лаврі

Упродовж доби 1 червня російські загарбники вбили 7 цивільних осіб на території Донецької області, зокрема трьох у Святогірській лаврі.

Джерело: очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова Кириленка: "За 1 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Соледарі, Нью-Йорку, Тетянівці та Лимані. Ще 9 цивільних дістали поранення.

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Сьогодні вдалося уточнити інформацію про 3 загиблих у Святогірській лаврі".

Деталі: У Костянтинівці зареєстрували жителя Луганщини, який дістав поранення в Луганщині.

Червоним позначено поранення, синім - загибель цивільних інфографіка: донецька ова

Що було раніше: Упродовж 31 травня російські окупанти вбили 4 мешканців Донеччини.