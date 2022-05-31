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За добу росіяни вбили 4 мирних мешканців Донецької області

Альона Мазуренко Вівторок, 31 травня 2022, 20:28
За добу росіяни вбили 4 мирних мешканців Донецької області

31 травня у результаті російських обстрілів Донецької області загинуло четверо людей, ще семеро отримали поранення.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 31 травня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 3 у Слов’янську і 1 у Райгородку. Ще 7 цивільних дістали поранення".

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Деталі: Голова ОВА підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьокупаціявійнавбивство
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