За добу росіяни вбили 4 мирних мешканців Донецької області
Вівторок, 31 травня 2022, 20:28
31 травня у результаті російських обстрілів Донецької області загинуло четверо людей, ще семеро отримали поранення.
Джерело: голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "За 31 травня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 3 у Слов’янську і 1 у Райгородку. Ще 7 цивільних дістали поранення".
Реклама:
Деталі: Голова ОВА підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.