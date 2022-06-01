Сумщина: окупанти скидали з безпілотників саморобні вибухові пристрої в Краснопіллі
Середа, 1 червня 2022, 22:46
Російські окупанти скидали з безпілотників на територію Краснопільської громади саморобні вибухові пристрої.
Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
Пряма мова Живицького: "Сьогодні на територію Краснопільської громади ворожі безпілотники скидали саморобні вибухові пристрої!
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Вірогідний радіус ураження 30-50 метрів.
Нагадую вкотре: не чіпайте незнайомі предмети та не намагайтеся їх знешкоджувати самостійно".
Деталі: На світлинах, які поширив Живицький, видно, що боєприпас містить детонатор, пластид та суміш кульок для пневматичної зброї. Зверху до пристрою прикріплено оперення від воланчика.
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Передісторія:
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