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Сумщина: окупанти скидали з безпілотників саморобні вибухові пристрої в Краснопіллі

Денис КарловськийСереда, 1 червня 2022, 22:46

Російські окупанти скидали з безпілотників на територію Краснопільської громади саморобні вибухові пристрої.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова Живицького: "Сьогодні на територію Краснопільської громади ворожі безпілотники скидали саморобні вибухові пристрої!

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Вірогідний радіус ураження 30-50 метрів.

Нагадую вкотре: не чіпайте незнайомі предмети та не намагайтеся їх знешкоджувати самостійно".

Деталі: На світлинах, які поширив Живицький, видно, що боєприпас містить детонатор, пластид та суміш кульок для пневматичної зброї. Зверху до пристрою прикріплено оперення від воланчика.

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фото: сумська ова
 
фото: сумська ова
 
фото: сумська ова

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Теми: СумиСумська областьбезпілотникимінування
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