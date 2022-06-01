Сумщина: окупанти скидали з безпілотників саморобні вибухові пристрої в Краснопіллі

Російські окупанти скидали з безпілотників на територію Краснопільської громади саморобні вибухові пристрої.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова Живицького: "Сьогодні на територію Краснопільської громади ворожі безпілотники скидали саморобні вибухові пристрої!

Вірогідний радіус ураження 30-50 метрів.

Нагадую вкотре: не чіпайте незнайомі предмети та не намагайтеся їх знешкоджувати самостійно".

Деталі: На світлинах, які поширив Живицький, видно, що боєприпас містить детонатор, пластид та суміш кульок для пневматичної зброї. Зверху до пристрою прикріплено оперення від воланчика.

фото: сумська ова

фото: сумська ова

фото: сумська ова

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ