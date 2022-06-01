Російські війська обладнують інженерні позиції на північному кордоні України
Російські війська споруджують інженерні позиції за 3 кілометри від державного кордону України в Брянській області.
Джерело: речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник
Пряма мова Мотузяника: "Наша розвідка повідомляє про те, що російські війська обладнують позиції в районах Подивоття та Некислиця, це Брянська область, Росія, близько 3 кілометрів від державного кордону України".
Деталі: Російські села Подивоття та Некислиця знаходяться поблизу державного кордону України в Сумській області.
Також пара російських літаків Су-35 завдали авіаудару по населеному пункту Білопілля на Сумщині.
Російські окупанти зводять також оборонні позиції на другому і третьому рубежі на Херсонщині та в Запорізькій області.
У Харківській області ворог посилює вогневу потужність бойових угруповань.
Передісторія:
- 31 травня прикордонні райони Сумської області росіяни обстріляли з артилерії та літаків.
- 30 травня на Сумщині зафіксували більше 20 розривів ворожих снарядів. Крім того, росіяни обстрілювали прикордонні села снарядами з флешетами.