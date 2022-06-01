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Російські війська обладнують інженерні позиції на північному кордоні України

Денис КарловськийСереда, 1 червня 2022, 16:23
Російські війська обладнують інженерні позиції на північному кордоні України
олександр мотузяник. фото: getty images

Російські війська споруджують інженерні позиції за 3 кілометри від державного кордону України в Брянській області.

Джерело: речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник 

Пряма мова Мотузяника: "Наша розвідка повідомляє про те, що російські війська обладнують позиції в районах Подивоття та Некислиця, це Брянська область, Росія, близько 3 кілометрів від державного кордону України".

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Деталі: Російські села Подивоття та Некислиця знаходяться поблизу державного кордону України в Сумській області.

Також пара російських літаків Су-35 завдали авіаудару по населеному пункту Білопілля на Сумщині.

Російські окупанти зводять також оборонні позиції на другому і третьому рубежі на Херсонщині та в Запорізькій області. 

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Місцезнаходження фортифікаційних споруд росіяни на кордоні з Сумською областю
Місцезнаходження фортифікаційних споруд росіяни на кордоні з Сумською областю
Мапа: google maps

Передісторія: 

  • 31 травня прикордонні райони Сумської області росіяни обстріляли з артилерії та літаків.
  • 30 травня на Сумщині зафіксували більше 20 розривів ворожих снарядів. Крім того, росіяни обстрілювали прикордонні села снарядами з флешетами.

Теми: Сумська областькордонПрикордонна службаРосія
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