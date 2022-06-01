Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські війська обладнують інженерні позиції на північному кордоні України

Денис КарловськийСереда, 1 червня 2022, 16:23
олександр мотузяник. фото: getty images

Російські війська споруджують інженерні позиції за 3 кілометри від державного кордону України в Брянській області.

Джерело: речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник 

Пряма мова Мотузяника: "Наша розвідка повідомляє про те, що російські війська обладнують позиції в районах Подивоття та Некислиця, це Брянська область, Росія, близько 3 кілометрів від державного кордону України".

Деталі: Російські села Подивоття та Некислиця знаходяться поблизу державного кордону України в Сумській області.

Також пара російських літаків Су-35 завдали авіаудару по населеному пункту Білопілля на Сумщині.

Російські окупанти зводять також оборонні позиції на другому і третьому рубежі на Херсонщині та в Запорізькій області. 

У Харківській області ворог посилює вогневу потужність бойових угруповань.

ВІДЕО ДНЯ
Місцезнаходження фортифікаційних споруд росіяни на кордоні з Сумською областю
Місцезнаходження фортифікаційних споруд росіяни на кордоні з Сумською областю
Мапа: google maps

Передісторія: 

  • 31 травня прикордонні райони Сумської області росіяни обстріляли з артилерії та літаків.
  • 30 травня на Сумщині зафіксували більше 20 розривів ворожих снарядів. Крім того, росіяни обстрілювали прикордонні села снарядами з флешетами.

Теми: Сумська областькордонПрикордонна службаРосія
Головне сьогодні

оновлено від 16:07Відому мережу ресторанів у Києві підозрюють у виведенні коштів у РФ: власники заперечують

Байден оголосив про надання Україні артилерійських систем HIMARS

Угорщина блокує затвердження нових санкцій ЄС: просить виключити патріарха Кирила - ЗМІ

США офіційно підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України

Польща та Україна домовились про наступні кроки для спрощення перетину кордону

мапаРосійські війська обладнують інженерні позиції на північному кордоні України

Усі новини...
Сумська область
Ворог завдав чергового ракетного удару по Сумщині
Регіони: Сумщину обстрілювали з літака й артилерії, по Авдіївці вдарили ракетами 
Ворог поливав артснарядами прикордоння Сумщини: більше 20 розривів боєприпасів
Останні новини
22:31
Росія не змогла заплатити по боргах, ціни на квартири зростають: підсумки дня
22:27
На Донбасі ЗСУ відбили 13 атак ворога і знищили два десятки одиниць російської техніки
22:23
Обсяги експорту електроенергії до Польщі потенційно можуть зрости до 1 ГВт
22:08
Британія попросила дозволу США відправити в Україну дальнобійні РСЗВ - ЗМІ
21:56
Україна купить у Польщі близько 60 самохідних гаубиць KRAB - ЗМІ
21:51
ІНФОГРАФІКАУ Донецькій області росіяни вбили 7 людей: троє з них у Святогірській лаврі
21:49
Сьомий пакет санкцій буде, але без газового ембарго — Кулеба
21:49
мапа, відеоРосіяни випустили ракети: майже по всій Україні повітряна тривога
21:40
Варив трубу, коли над головою свистіли снаряди. Як зварювальник з Чернігова "тримав" газ для містян
21:13
У Пентагоні розкрили деталі нового пакету допомоги для України на $700 млн
Усі новини...