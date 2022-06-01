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На Львівщині прозвучали вибухи

Денис КарловськийСереда, 1 червня 2022, 22:56
фото ілюстративне: getty images

На території Стрийського району Львівської області прозвучали вибухи.

Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький

Деталі: Згодом Козицький повідомив, що ракетнйи удар завдали по транспортній інфраструктурі. Військова адміністрація має дані про щонайменше двох поранених осіб. Наразі інформації про загиблих немає.

Що було раніше: Близько 21:00 в усіх областях України, за винятком окупованих Криму та Херсонської області, оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів російських окупантів.

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Теми: Львівщинаобстріл
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