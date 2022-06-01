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Американські РСЗВ ще не в Україні, але росіяни уже кажуть, що "знають", де їх розташують

Альона Мазуренко Середа, 1 червня 2022, 23:32
Американські РСЗВ ще не в Україні, але росіяни уже кажуть, що знають, де їх розташують
Мізінцев

Російське Міноборони заявило, що має "дані" про підготовку розгортання в Сумській області американських РСЗВ, які нібито планують використовувати для ударів по Росії.

Джерело: російське видання "РБК", "РИА Новости"

Пряма мова: "Найближчим часом у Шостку очікується постачання із США ракетних систем великої дальності, за допомогою яких бойовики збройних формувань України за наказом СБУ планують завдавати ударів по прикордонній території Російської Федерації безпосередньо із житлових районів міста".

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Деталі: Цю нісенітницю озвучив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев.

Російські військові завчасно озвучили, що можуть обстріляти мирні райони Сумщини.

Окупанти заявили, що розміщуючи РСЗВ на Сумщині, Україна хоче обстріляти РФ і "спровокувати на вогонь у відповідь, а потім звинуватити Росію в знищенні мирного населення".

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Теми: РосіязброяСША
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