Плей-офф ЧС-2022 з футболу: збірна України перемогла Шотландію

У півфінальному поєдинку плей-офф Чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України перемогла національну команду Шотландії з рахунком 3:1 і тепер зіграє зі збірною Вельсу за вихід до фінальної частини чемпіонату.

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: З перших хвилин шотландці не побігли вперед, а ось українці почали створювати моменти розпочинаючи із сьомої хвилини. Спершу удар Віктора Циганкова під поперечку воріт відбив голкіпер Шотландії Крейг Гордон. На 17-й хвилині знову шанс в українців. Андрій Ярмоленко з метрів десяти вдарив і сейв від воротаря шотландців, а на добивання не встиг Роман Яремчук.

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На 20-й хвилині Яремчук вибігав сам на сам з Гордоном, але не зумів перекинути воротаря. На 33-й хвилині збірна України повела в рахунку. Ярмоленко відіграв на межі офсайду і технічно перекинув Крейга Гордона - 1:0. Шотландці на гол синьо-жовтих відповіли парою ударів, але повз ворота.

На старті другого тайму збірна України забиває другий гол. Після навісу з флангу від Олександра Караваєва Яремчук ударом головою робить рахунок 2:0. Через кілька хвилин знову небезпека біля воріт шотландців. На ударній позиції був Ярмоленко, але його удар низом Гордон таки взяв.

На 57-й хвилині обронці збірної України ледве не привези гол у свої ворота, але цього разу пощастило. Відповідь українців була не менш небезпечною, але після удару Караваєва м'яч пролетів поруч зі штангою.

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Шотландія з 60-ї хвилини розпочала тиснути на ворота збірної України. На 63-й хвилині удар Раяна Крісті відбиває Бущан. Через пару хвилин Джон Макгінн з метрів шести бив головою і не влучає у рамку воріт. Далі був вихід Циганкова, але його черговий удар був заблокований. Надалі шотландці ще більш додали, а українці помітно здали в інтенсивності. На 71-й та 73-й хвилин двічі виручав Бущан після ударів Че Адамса та Стюарта Армстронга.

На 79-й хвилині Шотландія один відквитала. Після удару Макрегора помилився Бущан і Тарас Степаненко вибив м'яча з воріт, але він вже перетнув лінію і рефері вказав на центр - 2:1. На 81-й хвилині українці мали шанс уникнути валідольного фінішу, але Артем Добвик забарився і не використав вихід сам на сам з голкіпером.

Втім Україна вистояла і навіть забила третій гол - він на рахунку Довбика. У вирішальному матчі плей-офф до ЧС-2022 збірна України у Кардиффі 5 червня гратиме з командою Вельсу.