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Макрон заявив про готовність поставити Україні більше важкого озброєння

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 09:56

Президент Франції Макрон пообіцяв у разі потреби надати Україні більше важкого озброєння.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.

У телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським Макрон підкреслив, що його країна залишається на боці України. Макрон запитав у Зеленського про потреби у військовій техніці, політичній та фінансовій підтримці та гуманітарній допомозі.

"Він сказав президенту Зеленському, що Франція залишиться мобілізованою для задоволення потреб України, включаючи важке озброєння" - йдеться у повідомленні.

Франція вже поставила в Україну близько десятка гаубиць Caesar і навчила українських солдатів у Франції керувати цією зброєю. Встановлені на вантажівці Caesar калібром 155 міліметрів можуть точно вражати цілі на відстані до 40 кілометрів. Франція також надає протитанкові ракети Milan.

Новий міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час візиту до Києва наприкінці травня заявила, що буде "конкретна відповідь" на запит України щодо поставок важкої зброї.

За словами Єлісейського палацу, Макрон і Зеленський домовилися залишатися на зв’язку, особливо у контексті висновку Єврокомісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі та подальше обговорення на засіданні Європейської Ради 23-24 червня.

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Теми: МакронзброяФранція
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