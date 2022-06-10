Єврокомісія про темпи оцінки заявки України: працюємо, як супергерої

У Європейській комісії констатували, що думку щодо заявки України на членство в Європейському Союзі, яка необхідна для ухвалення офіційного рішення Європейською радою, виробляють у рекордно короткий час.

Про це сказав представник Європейської комісії Ерік Мамер на брифінгу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Комісія надає свою думку у рекордний час: якщо зазвичай, щоб підготувати (думку), потрібно дуже багато часу, то зараз це лише кілька тижнів після того, як Україна надала свої відповіді на другу частину опитувальника", - цитує Мамера агентство "Інтерфакс-Україна".

Реклама:

Він нагадав про фотографію, на якій президент України Володимир Зеленський демонструє відповідь Києва на другу частину опитувальника від Єврокомісії.

"Я не знаю, чи пам'ятаєте ви ту фотографію, але відповідь була дуже товста. Усім відомо, що працівники комісії – супергерої, але навіть супергероям потрібно час від часу спати. Тому буде справедливо дати комісії трохи часу, щоб завершити свою оцінку в цьому політично та технічно дуже важливому та чутливому питанні", - сказав Мамер.

Він додав, що між ухваленням рішення Єврокомісією і Європейською радою буде практично один тиждень.

ВІДЕО ДНЯ

"Я визнаю, що це щільно, але водночас ми всі працюємо під надзвичайним часовим тиском", - сказав представник Єврокомісії.

Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС на саміті лідерів Євросоюзу 23-24 червня.

За даними джерел, в Єврокомісії підготували "позитивне" і "негативне" рішення щодо статусу кандидата для України. Оцінку комісія має надати 17 червня.

Детальніше читайте у статті - Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед історичним рішенням щодо України.

Для тих, хто віддає перевагу відео, пропонуємо відеоблог ЄвроПравди про ситуацію з кандидатством.