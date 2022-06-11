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Байден: Зеленський не хотів чути попередження про вторгнення

"Європейська правда"Субота, 11 червня 2022, 11:52

Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський відкидав його попередження про те, що Росія вторгнеться до України.

Про це Байден сказав  у п'ятницю під час політичного збору коштів у Лос-Анджелесі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg.

"Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані для підтвердження, що він (Путін. - Ред.) збирається перейти кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато людей також", - сказав президент Джо Байден.

Він утім визнав, що можливість повномасштабного вторгнення президента Росії Владіміра Путіна могла видаватися надуманою. "Я розумію, чому вони не хотіли цього чути, але він увійшов", - сказав президент США.

Байден звинуватив Путіна у "спробі знищити культуру, не лише націю, а й культуру" України, і сказав, що російський лідер вважає столицю України Київ "престолом матінки-Росії".

Сполучені Штати почали піднімати тривогу через підготовку Росії до вторгнення в Україну за багато тидняв до того, як Путін оголосив про "спецоперацію" 24 лютого.

18 лютого Байден заявив, що Путін прийняв рішення напасти на Україну. 

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Теми: БайденЗеленськийвійна
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