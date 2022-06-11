Байден: Зеленський не хотів чути попередження про вторгнення

Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський відкидав його попередження про те, що Росія вторгнеться до України.

Про це Байден сказав у п'ятницю під час політичного збору коштів у Лос-Анджелесі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg.

"Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані для підтвердження, що він (Путін. - Ред.) збирається перейти кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато людей також", - сказав президент Джо Байден.

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Він утім визнав, що можливість повномасштабного вторгнення президента Росії Владіміра Путіна могла видаватися надуманою. "Я розумію, чому вони не хотіли цього чути, але він увійшов", - сказав президент США.

Байден звинуватив Путіна у "спробі знищити культуру, не лише націю, а й культуру" України, і сказав, що російський лідер вважає столицю України Київ "престолом матінки-Росії".

Сполучені Штати почали піднімати тривогу через підготовку Росії до вторгнення в Україну за багато тидняв до того, як Путін оголосив про "спецоперацію" 24 лютого.

ВІДЕО ДНЯ

18 лютого Байден заявив, що Путін прийняв рішення напасти на Україну.