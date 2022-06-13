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Єврокомісія рекомендуватиме статус кандидата для України і Молдови з умовами – журналіст

"Європейська правда"Понеділок, 13 червня 2022, 16:41

Єврокомісія, ймовірно, рекомендуватиме надати статус кандидата на членство в ЄС Україні і Молдові з умовами, щодо Грузії лишаються питання.

Про це повідомив європейський редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Європейська комісія провела орієнтаційні дебати щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії. Схоже, буде статус кандидата з умовами для України і Молдови, але все одно лишаються питання щодо Грузії. Рішення буде ухвалене в п'ятницю і країни-члени винесуть остаточний вердикт наступного тижня" - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 11 червня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела переговори у Києві з президентом Володимиром Зеленським і заявила, що вони дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня. 

Раніше джерела "ЄП" повідомляли, що мета візиту фон дер Ляєн – пояснити особисто президенту Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту ЄС. 

За даними джерел, в ЄС підготували "позитивне" і "негативне" рішення щодо статусу кандидата для України.

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Читайте більше у статті: Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед історичним рішенням щодо України

Теми: ЄСУкраїнаМолдоваЄвропа
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