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У Чорногорії арештували активи депутатів Держдуми та куратора кремлівської пропаганди – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 13 червня 2022, 23:49

Чорногорія, яка приєдналась до санкцій ЄС проти Росії, арештувала на своїй території активи 34 громадян Росії, серед яких – депутати Держдуми та співробітник адміністрації Путіна Алєксєй Громов, якого ЗМІ називають куратором кремлівської пропаганди.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Список росіян, чиї активи Чорногорія арештувала на своїй території, в понеділок опублікувало видання Vijesti.

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Так, у переліку є депутати російської Держдуми від "Единой России" (Анна Кузнєцова, Леонід Івлєв, Віктор Казаков тощо), КПРФ (Олег Смолін, Олег Лєбєдєв, Іріна Філатова), ЛДПР (Васілій Власов) і "Справедливой России" (Дмітрій та Андрєй Кузнєцови).

Крім того, в переліку є тезка члена Ради безпеки Росії Сергія Іванова та першого заступника глави адміністрації президента РФ Алєксєя Громова. ЗМІ повідомляли, що саме він курує у Кремлі пропаганду та інформаційну політику, зокрема через державні телеканали.

Як зазначає російське розслідувальне видання "Проект", жоден із представників російської влади, чиї імена збігаються з іменами в опублікованому списку, офіційно не володіє нерухомістю за кордоном.

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За даними джерел Vijesti в уряді Чорногорії, опублікований перелік не є остаточним і може корегуватися з урахуванням інформації, яка буде отримуватись.

Уся російська нерухомість, яка була арештована в межах приєднання Чорногорії до санкцій ЄС, розташована у трьох містах - Херцег-Новий, Будва і Жабляк. Водночас не виключено, що майном у Чорногорії громадяни Росії володіють через підставні компанії.

Раніше стало відомо, що новопризначений чорногорський уряд готує пакет впровадження всіх санкцій проти РФ, раніше введених Євросоюзом.

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Теми: ЧорногоріясанкціїпропагандаРосія
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