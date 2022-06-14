Фонди зарплат держслужбовців зменшилися на 10-15% – голова Нацдержслужби

Після двох секвестрів фонди заробітних плат держслужбовців зменшилися на 10-15%.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина.

"Державна служба проходить випробування на міцність. Після двох секвестрів фонди заробітних плат держслужбовців зменшилися на 10-15%. Ми в очікувані третього секвестру бюджету. На часі – оптимізація.

З огляду на це Національним агентством підготовлено методологію функціонального аудиту державних органів. Ми презентували її міністерствам і випробували на собі. Вона допоможе виокремити критичні функції і проаналізувати те, що є дійсно актуальним в умовах війни, що маємо відкласти на потім, а від чого можна взагалі відмовитися", - сказала Алюшина.

За її словами, ця технологія допоможе зрозуміти, що можна цифровізувати і автоматизувати, а де працівник має бути щоденно на робочому місці.

"Зможемо оцінити, що варто передати на аутсорс. Оптимізація функцій дозволить зменшити чисельність державних службовців, а відтак – навантаження на бюджет, бо це призведе до зменшення площ, скорочення закупівель і фонду зарплат.

Це буде та оптимізація, яка дозволить кожному органу, а відтак і державній службі загалом, стати більш ефективними і результативними", - пояснила голова НАДС.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Алюшиної, поприскорочення фондів, за захищеними статтями виплати йдуть, але іноді є затримки із зарплатою на центральному рівні на 3-5 днів.

"За даними звіту Ernst&Young, 13% бізнесу пішли з ринку, оскільки люди втратили все. Водночас державна служба, як свідчить практика, залишається відповідальним роботодавцем", - сказала вона.

Алюшина додала, що кілька днів тому було підписано угоду між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо спрямування першого траншу кредиту у розмірі 476 млн євро на підтримку державного управління та зарплати державним службовцям та вчителям. Загалом у угоді передбачено 1,5 млрд євро.

"Цих коштів має вистачити до березня 2023 року", - резюмувала вона.

Економічна правда