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ППО, а не ПРО: Повітряні сили пояснили, чому не всі ракети ворога вдається збити

Валентина РоманенкоВівторок, 14 червня 2022, 18:04
Юрій Ігнат

В Україні розгорнуто систему протиповітряної оборони, яка покликана вражати ворожі літаки та гелікоптери, але не завжди ефективна проти російських ракет.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 14 червня

Пряма мова: "Повітряні сили України несуть чергування в єдиній системі Протиповітряної оборони. У нас на озброєнні засоби протиповітряної, а не протиракетної оборони (як в Польщі чи Румунії).

Основне завдання наших зенітно-ракетних комплексів (Бук М1, С300) — літальні апарати ворога, тобто літаки й вертольоти різних типів. Незважаючи ні ні що, ми збиваємо і крилаті ракети, але на жаль, не всі. Це надзвичайно складна ціль".

Деталі: Ігнат пояснив, що Росія використовує високотехнологічні ракети (починаючи з 2010 року випуску), вони спроєктовані таким чином, щоб бути малопомітними та можуть летіти на наднизьких висотах - від 50 метрів (так на початку повномасштабного вторгнення ворог запускав їх по руслу Дністра). Їх складно виявити, а в окремих ситуаціях такі ракети просто зникають з радарів. І не всі засоби ППО можуть її знищити.

Водночас речник ПС запевнив, що протягом 8 років війни з Росією українські зенітники вчилися збивати ракети, на прикладі безпілотників "Рейс" - ціль, яка точно імітує крилату ракету.

Теми: війна
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