Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ППО, а не ПРО: Повітряні сили пояснили, чому не всі ракети ворога вдається збити

Валентина РоманенкоВівторок, 14 червня 2022, 18:04
ППО, а не ПРО: Повітряні сили пояснили, чому не всі ракети ворога вдається збити
Юрій Ігнат

В Україні розгорнуто систему протиповітряної оборони, яка покликана вражати ворожі літаки та гелікоптери, але не завжди ефективна проти російських ракет.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 14 червня

Пряма мова: "Повітряні сили України несуть чергування в єдиній системі Протиповітряної оборони. У нас на озброєнні засоби протиповітряної, а не протиракетної оборони (як в Польщі чи Румунії).

Реклама:

Основне завдання наших зенітно-ракетних комплексів (Бук М1, С300) — літальні апарати ворога, тобто літаки й вертольоти різних типів. Незважаючи ні ні що, ми збиваємо і крилаті ракети, але на жаль, не всі. Це надзвичайно складна ціль".

Деталі: Ігнат пояснив, що Росія використовує високотехнологічні ракети (починаючи з 2010 року випуску), вони спроєктовані таким чином, щоб бути малопомітними та можуть летіти на наднизьких висотах - від 50 метрів (так на початку повномасштабного вторгнення ворог запускав їх по руслу Дністра). Їх складно виявити, а в окремих ситуаціях такі ракети просто зникають з радарів. І не всі засоби ППО можуть її знищити.

Водночас речник ПС запевнив, що протягом 8 років війни з Росією українські зенітники вчилися збивати ракети, на прикладі безпілотників "Рейс" - ціль, яка точно імітує крилату ракету.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
війна
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данілов показав випробування українських ракет
Наше військо не таке велике − Данілов прокоментував статті про втрати України
Такої війни ще не було, тому вся аналітика у ЗМІ поверхнева і може бути небезпечна − Данілов
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: