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Україна має кращу антикорупційну інфраструктуру, ніж багато членів ЄС – Зеленський

Вівторок, 14 червня 2022, 18:40

На думку Володимира Зеленського, антикорупційна інфраструктура в Україні є більш розвиненою, ніж у багатьох державах-членах Європейського Союзу, а тому критика боротьби з корупцією не може бути на заваді руху України до ЄС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Зеленський заявив в інтерв’ю данським ЗМІ у вівторок.

"Є питання в Данії щодо антикорупційної інфраструктури України. Але я вважаю, що ці питання через те, що суспільство Данії не повністю поінформоване щодо того, що відбувалося в нас до війни і що відбувається зараз. Я думаю, що така розвинута інфраструктура, яка працює і в час війни, і до війни, яка є в Україні, відсутня в багатьох країнах Євросоюзу", – зазначив глава держави.

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Як приклад він навів функціонування в Україні Національного агентства з запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро, а також запуск у вересні 2019 року Вищого антикорупційного суду.

Також згадав Зеленський і про рішення Конституційного суду, який визнав неконституційним кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

"Але ми увійшли в цю політичну "війну" всередині нашої держави, ми розблокували повністю рішення КС. Я цим займався особисто, мене підтримало суспільство. І всі антикорупційні органи знов запрацювали, їм були повернуті абсолютно всі повноваження", – вважає він.

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"Тож у нас за два з половиною роки працююча повністю антикорупційна інфраструктура. Люди повинні про це знати. Тому, коли говорять про правоохоронну чи іншу реформи, мають знати, що багато речей зроблені. Два головні закони щодо судової реформи в Україні, які не могли проголосувати всі 30 років нашої незалежності, були ухвалені. Так, є уповільнені речі щодо відбору суддів через склад комісій, які не могли нормально працювати, коли почалась війна. Але в цілому із 100% того, що ми могли зробити, ми зробили 100%. І ми продовжимо це робити", – наголосив Зеленський.

При цьому президент не згадав про блокування конкурсу щодо призначення голови Спеціальної антикорупційної прокуратури, яке триває вже два роки і раніше викликало критику з боку Заходу.

Раніше Зеленський закликав Данію підтримати надання статусу кандидата на членство в ЄС, оскільки це є одним із ключових чинників об’єднання українського народу.

Теми: корупція
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