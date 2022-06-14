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Росіяни ведуть штурмові дії на Харківщині й Луганщині – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоВівторок, 14 червня 2022, 18:41
Росіяни ведуть штурмові дії на Харківщині й Луганщині – зведення Генштабу
фото Генштабу ЗСУ

Росіяни ведуть штурмові дії поблизу Рубіжного на Харківщині та в Сєвєродонецьку на Луганщині, а також в районі Золотого на Бахмутському напрямку, біля Берестового на Донеччині ЗСУ відбили ворожий штурм.

Джерело: Генштаб ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках активних дій з боку противника не відзначено. В рамках перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі проводились навчання з підрозділами сил спеціальних операцій.

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На Сіверському напрямку ворог продовжує мінометні обстріли населених пунктів у прикордонних районах, зокрема цивільної інфраструктури в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Для сковування дій підрозділів Сил оборони здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях українських військ. Крім того, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дементіївка, Руська Лозова, Мосьпанове та Базаліївка. Противник дистанційно замінував місцевість в районах населених пунктів Байрак, Перемога і Шестаково. Веде штурмові дії поблизу Рубіжного, бої тривають.

На Слов’янському напрямку зафіксовано систематичні ворожі артилерійські обстріли в районах населених пунктів Тетянівка, Чепіль, Долина, Дібрівне та Богородичне.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку активних дій противник не проводив. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі Сіверська.

На Сєвєродонецькому напрямку загарбники обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Біла Гора, Устинівка, Тошківка та інших. Завдали авіаудару з вертольотів поблизу Метьолкіного.

Ворог веде штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Противник здійснює перегрупування військ та намагається посилити угруповання.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли українські війська із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Врубівка, Покровське та Нью-Йорк. Армійська авіація противника завдала авіаудару неподалік Білогорівки.

В районі Берестове українські воїни відбили ворожий штурм, завдали ворогу втрат та змусили відійти на раніше зайняті позиції. Противник веде штурмові дії в районі населеного пункту Золоте, бої тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор активних бойових дій не вів. Вів обстріли цивільної інфраструктури неподалік Авдіївки, Мар’їнки та Гуляйполя. Завдав ударів штурмовою та армійською авіацією в районах населених пунктів Срібне та Малі Щербаки. Проводив розвідку боєм поблизу Павлівки.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював підрозділи українських військ та намагався вести контрбатарейну боротьбу.

В районах населених пунктів Трудолюбівка, Токареве, Баштанка, Квітневе, Луч, Таврійське, Олександрівка російські окупанти обстрілювали інфраструктуру із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Противник веде розвідку на зазначеному напрямку із застосуванням БпЛА. Дистанційно замінував окремі ділянки річки Інгулець. Продовжує інженерне обладнання позицій.

На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
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