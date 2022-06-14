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У Латвії хочуть заборонити РФ і Білорусі володіти важливими підприємствами

"Європейська правда"Вівторок, 14 червня 2022, 22:34

Комісія Сейму Латвії з питань оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції у вівторок в остаточному читанні схвалила поправки до закону про національну безпеку, які передбачають заборону на суттєву участь громадян Росії та Білорусі у важливих для безпеки Латвії підприємствах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Поправки до закону передбачають, що Росія та Білорусь, її громадяни або її юридичні особи не можуть набути значної частини або вирішального права голосу у важливому під кутом зору національної безпеки Латвії підприємстві, а також не можуть стати членом такого підприємтсва чи бути його справжнім бенефіціаром.

Якщо громадяни Росії чи Білорусі вже мають значну участь або вирішальний вплив у таких підприємствах, то вони більше не зможуть користуватися в ньому правом голосу. Дії, що вчинятимуться всупереч цьому положенню, будуть оголошуватися недійсними.

Міністерство економіки Латвії, обґрунтовуючи необхідність ухвалення законопроєкту, пояснило, що військове вторгнення Росії на територію суверенної держави України грубо порушило норми міжнародного права та суттєво загрожує безпеці та стабільності Європейського Союзу, зокрема і Латвії.

Там додають, що Білорусь, яка підтримує дії Росії, може вважатися союзником і однаково відповідальна за російське військове вторгнення. А Москва і Мінськ можуть впливати на інші країни через участь у стратегічно важливих компаніях.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Латвії Яніс Борданс доручив відомству розробити закон щодо конфіскації об’єктів нерухомості в країні, які перебувають у власності Росії та Білорусі.

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Теми: ЛатвіяБілорусь
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