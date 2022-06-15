Три держави Західних Балкан офіційно підтримали надання статусу кандидата Україні

Лідери України, Албанії, Чорногорії та Північної Македонії ухвалили спільну заяву про підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це розповів президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єрами трьох країн у середу, повідомляє "Європейська правда".

Прем’єри Албанії та Чорногорії прибули до Києва з візитом, а глава уряду Північної Македонії брав участь у зустрічі віртуально, бо не зміг прибути через накладку з графіком.

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"Я вдячний пану Рамі, вдячний пану Абазовичу, пану Ковачевському за ухвалення сьогодні за підсумками наших перемовин спільної заяви про підтримку надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі", - сказав Володимир Зеленський.

"Наші держави мають стати повноправними членами Європейського Союзу і ми погоджуємось з тим, що наші держави не є конкурентами на цьому європейському шляху, а тільки доповнюють, посилюють можливості одне одного", - додав Володимир Зеленський.

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