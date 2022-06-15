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Три держави Західних Балкан офіційно підтримали надання статусу кандидата Україні

"Європейська правда"Середа, 15 червня 2022, 18:40

Лідери України, Албанії, Чорногорії та Північної Македонії ухвалили спільну заяву про підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це розповів президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єрами трьох країн у середу, повідомляє "Європейська правда".

Прем’єри Албанії та Чорногорії прибули до Києва з візитом, а глава уряду Північної Македонії брав участь у зустрічі віртуально, бо не зміг прибути через накладку з графіком.

"Я вдячний пану Рамі, вдячний пану Абазовичу, пану Ковачевському за ухвалення сьогодні за підсумками наших перемовин спільної заяви про підтримку надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі", - сказав Володимир Зеленський.

"Наші держави мають стати повноправними членами Європейського Союзу і ми погоджуємось з тим, що наші держави не є конкурентами на цьому європейському шляху, а тільки доповнюють, посилюють можливості одне одного", - додав Володимир Зеленський.

Дивіться також відео "Європейської правди" з поясненням, як рішення щодо членства України в ЄС залежить від Балкан: Україна - кандидат на членство в ЄС? Головні виклики та перепони до нового статусу.

Теми: ЄСУкраїнаЄвропа
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