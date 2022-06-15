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Словаччина передасть Україні гелікоптери, ще три держави – артилерію

"Європейська правда"Середа, 15 червня 2022, 20:38
Словаччина передасть Україні гелікоптери, ще три держави – артилерію
ПРАПОР СЛОВАЧЧИНИ, ФОТО: GETTY IMAGES

Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди - нові одиниці артилерії. 

Про це оголосив глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі у форматі "Рамштайн" в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Я б хотів подякувати Словаччині, яка оголосила про суттєве пожертвування гелікоптерів серії "Мі" та вкрай необхідні ракетні боєприпаси", - сказав він.

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"Ми також обговорили важливі нові пожертвування артилерії з багатьох країн, включаючи Канаду, Польщу та Нідерланди. Це ключові інвестиції та можливості України для ведення вогню на великій відстані, і вони будуть вирішальними для зусиль України відбити наступ Росії на Донбасі", - зазначив Остін.

Глава Пентагону підтвердив, що Німеччина вирішила передати Україні три реактивні системи залпового вогню з керованими боєприпасами.

Раніше президент США Джо Байден у середу провів телефонні переговори з українським візаві Володимиром Зеленським, у яких підтвердив виділення Києву мільярда доларів безпекової допомоги.

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В новому пакеті безпекової допомоги від США  - боєприпаси для реактивних систем залпового вогню і протикорабельні ракети Harpoon.

Теми: СловаччиназброяУкраїнавійна
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