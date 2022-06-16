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Британія передає Україні 20 гаубиць M109 калібру 155 мм

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 19:50

Велика Британія закупила та відремонтувала понад 20 далекобійних самохідних гаубиць M109 у бельгійської збройової компанії, які вона спрямує в Україну.

Про це повідомив міністр оборони Британії Бен Уоллес, пише "Європейська правда".

"Ми розгортаємо понад двадцять 155-міліметрових самохідних гаубиць, які ми закупили на світовому ринку, ми їх відремонтували, і вони починають надходити, і вони мають значно більшу дальність дії, ніж 152-міліметрові", - сказав міністр Sky News.

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За його словами, Росія перевершує Україну з точки зору артилерійського вогню у співвідношенні 20 до 1 у деяких районах, але союзники починають надавати Україні артилерійські та ракетні системи великої дальності, які дозволять її силам здобути перевагу.

Він зазначив, що українські сили незабаром зможуть досягти "значного прогресу на сході країни".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Бельгія не буде поставляти в Україну броньовані гаубиці M109 через відсутність у міністерства оборони змоги їх викупити.

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Теми: Велика БританіяУкраїназброя
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