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Британська розвідка: 15 тисяч мільйонерів, ймовірно, вже намагаються виїхати з Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 09:36

Серед російської бізнес-еліти та олігархічної спільноти посилюється скептицизм щодо війни проти України.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Міграційні заявки дають привід припускати, що 15 000 російських мільйонерів, ймовірно, вже намагаються залишити країну. Мотиви, найімовірніше, включають як особисте неприйняття вторгнення, так і намір уникнути фінансових наслідків санкцій, накладених на Росію. Якщо цей результат продовжиться, він, ймовірно, посилить довгострокові збитки, завдані війною економіці Росії", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що хоча більшість росіян заявляють соціологам, що підтримують "спецоперацію", частина населення як активно, так і пасивно демонструє свою незгоду.

"Легіон свободи для Росії", набраний із росіян, майже напевно брав участь у бойових діях разом з українськими військовими. Деякі високопоставлені російські чиновники, найімовірніше, відсунуті на другий план після критики війни", - йдеться у заяві.

Щодо ситуації на фронті повідомляється, що протягом останніх 24 годин російські сили, ймовірно, продовжували спроби набрати обертів на напрямі Попасної, звідки вони намагаються оточити сєвєродонецький котел з півдня.

Нагадаємо, Британія наклала санкції на главу Російської православної церкви патріарха Кирила (Владіміра Гундяєва) та ще низку осіб за війну РФ проти України.

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Теми: Велика Британіярозвідкавійна
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