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Нідерланди просять Брюссель про чіткі умови для подальшої євроінтеграції України - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 10:41

Нідерланди звернулися до Єврокомісії із закликом ретельно прописати умови для подальшого наближення України до членства у ЄС.

Про це повідомляє EuObserver, посилаючись на документ, що є у розпорядженні редакції, пише "Європейська правда".

У тексті щодо заявки України на вступ Нідерланди підтверджують готовність до розширення ЄС в цілому, але наголошують на необхідності "справедливих і ретельних передумов".  

Зокрема, Єврокомісію закликають прописати у своєму висновку, які реформи Україна повинна буде здійснити у майбутньому. Нідерланди навели детальний опис того, що вважають такими необхідними критеріями. 

Водночас у документі не висловлюють чіткої позиції про те, як ЄС має відповісти на заявку України. 

Нагадаємо, 16 червня лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії під час історичного візиту до Києва висловилися за те, щоб невідкладно надати Україні статус кандидата на вступ. Позиція Німеччини може бути вагомим сигналом для кількох інших держав, які вагаються щодо такого рішення. 

17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови. Саміт ЄС, на якому буде прийматися рішення на основі цього документа та політичної позиції країн-членів, відбудеться 23-24 червня.

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Теми: ЄСНідерландиєвроінтеграція
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