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В уряді Грузії назвали брехнею заяви про невиконання західних санкцій

"Європейська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 12:53

Міністерство фінансів Грузії заявило, що країна зразково виконує міжнародні санкції проти Росії, а ЗМІ, які заявляють про протилежне, намагаються дезінформувати суспільство і працюють на шкоду країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

"Низка телекомпаній свідомо хибно інтерпретують заяви щодо виконання санкцій. Грузія є прикладом з точки зору виконання санкцій і спроби зобразити цей процес як "чорну діру" - цілеспрямована спроба нашкодити країні та її репутації", - заявили у відомсвтві. 

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Мінфін заявляє, що грузинська митниця призупинила понад 90 операцій за підозрою, що вони порушують санкції проти Росії.

"Про кожен крок Грузії, що стосується контролю підозрілих вантажів, повністю проінформовані наші партнери із США та країни ЄС", - додали у відомстві. 

Попри запевнення влади про те, що Грузія виконує санкції західних партнерів проти РФ, періодично у ЗМІ з’являється інформація про те, що росіяни обходять санкції за допомогою Грузії. Цього тижня про це заявив лідер фракції "Слуги народу" у Верховній Раді. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, влада Грузії відмовилася вводити санкції на тій підставі, що вона суперечить "національним інтересам" Грузії та завдасть більше шкоди грузинському народу, ніж Москві. У перші дні війни Росії проти України прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що санкції не є ефективним засобом, і що "ніхто не може зупинити бомбардування України".

На початку квітня у Головному управлінні розвідки України заявили, що мають інформацію, що росіяни налагоджують канали контрабанди підсанкційних товарів через грузинську територію. У Грузії таке звинувачення назвали абсурдним і безпідставним.

Теми: Грузіясанкції
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