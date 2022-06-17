Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко стверджує, що Захід намагається втягнути Білорусь у війну з Україною

"Європейська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 16:37

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко стверджує, що Захід намагається втягнути його країну у війну в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє державне агентство Білорусі БелТА.

Лукашенко стверджує, що Білорусь не збирається воювати в Україні, але Захід її втягує у війну.

"Ніколи Путін мене не просив: давай, зайди, там когось замочи в Україні та інше. А ось вони (Захід. – ред..) нас штовхають у цей конфлікт, щоб розібратися і з Росією, і з Білоруссю та збудувати фронт - лінію від Пітера до Ростова. Щоб не було цього білоруського балкона, як називають його. У 2020 році не вдалося. Продовжують це робити іншими методами", - зазначив білоруський диктатор.

Він наголосив, що Білорусі треба не втягуватися "в цей конфлікт і не створити "війнушку"".

"Нам треба захистити цей шматок землі (Білорусь. - ред). Поки, дякувати Богу, вдається. Для мене головне, щоб не влізти туди по вуха, в цей український конфлікт, а зробити так, щоб він швидше закінчився", - сказав він.

Лукашенко запевнив, що Білорусь не має наміру воювати в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

"Вчора мені ставили це питання, вже негласно: ви зайдете в Україну - ваша армія? Я говорю: ми не збираємося нікуди заходити, поки ви не перейшли червону лінію. Як тільки ви перейдете наш кордон або націлюватимете на Мозирський нафтопереробний завод (у них така шалена думка була) ми миттєво відповімо, тому ви нас не чіпайте, ми до вас не збираємося йти" - заявив він.

Нагадаємо, 7 червня Міноборони Білорусі заявило про початок навчань "з переходу з мирного на воєнний час".

Теми: ЛукашенкоЗахідвійнаУкраїна
Головне сьогодні

Парамедика Тайру звільнили з полону – Зеленський

В Україні створять національну мережу зарядних станцій для електрокарів

Підбите російське судно "Васілій Бех" затонуло – Одеська ОВА

Українські військові звільнили з-під окупації село поблизу Ізюма – зведення Генштабу ЗСУ

відеоРосія застосує ядерну зброю в разі загрози її суверенітету – Путін

Байден: Путін не планував зупинятися на Україні

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко каже, що поставив уздовж кордону десять підрозділів
Лукашенко про війну Росії проти України: Це тільки початок
Лукашенко задумався про посилення КДБ, але незрозуміло як
Останні новини
23:54
"Очікували більшого": МЗС Грузії – про рішення Єврокомісії щодо статусу кандидата
23:29
Прем’єр Нідерландів запевнив Зеленського у підтримці кандидатського статусу України
23:16
У Білорусі на сьогодні немає військ для такого наступу, як 24 лютого – Данілов
22:55
Парламенти Північної Європи і Балтії закликали пришвидшити військову допомогу Україні
22:50
Економічні новини 17 червня: Україна за крок від кандидатства в ЄС, Газпром скорочує поставки газу в Європу
22:50
На Сумщині за добу більше ста прильотів: росіяни гатять з усієї зброї
22:45
Бундесканцлер: Говорити з Путіним "абсолютно необхідно"
22:40
НБУ наростив продаж валюти
22:39
Шольц про постачання німецької зброї Україні: "Прибуде вчасно"
22:38
ЄС відновить торговельні перемовини з Індією після майже десятирічної павзи
Усі новини...