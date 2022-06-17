Лукашенко стверджує, що Захід намагається втягнути Білорусь у війну з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко стверджує, що Захід намагається втягнути його країну у війну в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє державне агентство Білорусі БелТА.

Лукашенко стверджує, що Білорусь не збирається воювати в Україні, але Захід її втягує у війну.

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"Ніколи Путін мене не просив: давай, зайди, там когось замочи в Україні та інше. А ось вони (Захід. – ред..) нас штовхають у цей конфлікт, щоб розібратися і з Росією, і з Білоруссю та збудувати фронт - лінію від Пітера до Ростова. Щоб не було цього білоруського балкона, як називають його. У 2020 році не вдалося. Продовжують це робити іншими методами", - зазначив білоруський диктатор.

Він наголосив, що Білорусі треба не втягуватися "в цей конфлікт і не створити "війнушку"".

"Нам треба захистити цей шматок землі (Білорусь. - ред). Поки, дякувати Богу, вдається. Для мене головне, щоб не влізти туди по вуха, в цей український конфлікт, а зробити так, щоб він швидше закінчився", - сказав він.

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Лукашенко запевнив, що Білорусь не має наміру воювати в Україні.

"Вчора мені ставили це питання, вже негласно: ви зайдете в Україну - ваша армія? Я говорю: ми не збираємося нікуди заходити, поки ви не перейшли червону лінію. Як тільки ви перейдете наш кордон або націлюватимете на Мозирський нафтопереробний завод (у них така шалена думка була) ми миттєво відповімо, тому ви нас не чіпайте, ми до вас не збираємося йти" - заявив він.

Нагадаємо, 7 червня Міноборони Білорусі заявило про початок навчань "з переходу з мирного на воєнний час".