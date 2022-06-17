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Джонсон запропонував Зеленському масштабну програму підготовки українських військових у Британії

"Європейська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 18:13

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час раніше не оголошеного візиту до Києва запропонував Володимиру Зеленському програму підготовки українських військових на британській території.

Про це повідомила пресслужба британського уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Independent.

"Українські військові використовують британські ракети для захисту суверенітету вашої держави, але також – і для захисту тих самим свобод, які ми сприймаємо як належне. Саме тому я запропонував президентові Зеленському нову масштабну програму військової підготовки, яка може змінити баланс цієї війни", – зазначив Джонсон.

Британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

"Через два місяці після мого останнього візиту мужність, рішучість і стійкість українців міцні як ніколи, і я знаю, що незламна рішучість переживе марні амбіції Путіна", – підсумував Джонсон.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю прибув до України з неоголошеним візитом.

За словами глави Офісу президента України Андрія Єрмака, сторони під час зустрічі обговорили "необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі".

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Теми: Борис ДжонсонЗеленськийУкраїнавійна
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