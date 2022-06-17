Найскептичніша країна ЄС готова підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

В уряді Нідерландів заявили про готовність підтримати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.

Прем’єр Марк Рютте назвав рекомендацію Єврокомісії "розумним компромісом" під час своєї прес-конференції після засідання уряду. За його словами, з таким висновком можуть погодитися як прихильники, так і опоненти кандидатства України.

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"Як кабінет міністрів ми сказали: ми вважаємо цю оцінку збалансованою, ми вважаємо, що це розумно. Тож давайте приймемо це заради єдності в Європі. Нідерланди позитивно ставляться до цього" - заявив у свою чергу глава МЗС Вопке Хукстра.

За його словами, пройдуть роки, перш ніж Україна та Молдова зможуть приєднатися до ЄС. Для цього країни повинні відповідати так званим Копенгагенським критеріям. І в цьому процесі поступок не буде, сказав Хукстра. "Це не процеси, які йдуть із сьогоднішнього дня на завтра" - зазначив він.

У середу Палата представників парламенту Нідерландів обговорюватиме позицію Нідерландів на цьому саміті ЄС.

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Як повідомлялося, Нідерланди звернулися до Єврокомісії із закликом ретельно прописати умови для подальшого наближення України до членства у ЄС.

Раніше про підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС заявили Швеція і Данія, які були найбільш "проблемними" у цьому питанні.

17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз. Також у висновку Єврокомісії перелічені сім вимог до України, зокрема, у сфері верховенства права та антикорупції.

Офіційне рішення щодо статусу для України мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

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