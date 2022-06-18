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Британська розвідка: російські війська відновили наступ на південь від Ізюма

"Європейська правда"Субота, 18 червня 2022, 08:48

Російські війська за останні 48 годин, ймовірно, відновили свої зусилля щодо наступу на південь від Ізюма з метою заглибитись у Донецьку область та оточити район навколо Сєвєродонецька з півночі.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, пише "Європейська правда".

Також повідомляється, що з 14 червня офіційні особи Росії та сепаратистів заявляють, що вони намагаються створити гуманітарні коридори, щоб цивільні особи могли евакуюватись із Сєверодонецька.

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"Росія має прецедент, як раніше в кампанії в Україні, так і в Сирії, використання односторонньо оголошених "гуманітарних" коридорів як механізм для маніпулювання простором бойових дій та примусового переміщення населення", - наголошується в заяві.

Варіанти залишити місто обмежені руйнуванням мостів, але запропонований Росією маршрут приведе їх до міста Сватів, углиб окупованої Росією території.

"Якщо мирні жителі, які потрапили в пастку, не приймуть пропозицію вийти через коридор, росіяни, швидше за все, використають це як виправдання, чому вони майже не роблять різниці між ними та будь-якими українськими військовими цілями в цьому районі", - наголошується у зведенні.

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Теми: Велика Британія
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