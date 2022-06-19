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Ворог переформовує корабельне угруповання в Чорному морі

Ольга Глущенко Неділя, 19 червня 2022, 05:19
Ворог переформовує корабельне угруповання в Чорному морі
фото: зображення Бориса Гроха

Біля українських берегів росіяни переформатовують своє корабельне угруповання, зміщуючи акцент на підводний флот.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Намагаючись мінімізувати втрати на морі, ворог переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот.

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Наразі в готовності до ракетного удару 28 "Калібрів" на 2 надводних ракетних кораблях та 3 підводних човнах. Також на виконанні бойових завдань – 3 ВДК".

Теми: Чорне моревійнаРосія
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