Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог переформовує корабельне угруповання в Чорному морі

Ольга Глущенко Неділя, 19 червня 2022, 05:19
фото: зображення Бориса Гроха

Біля українських берегів росіяни переформатовують своє корабельне угруповання, зміщуючи акцент на підводний флот.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Намагаючись мінімізувати втрати на морі, ворог переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот.

Наразі в готовності до ракетного удару 28 "Калібрів" на 2 надводних ракетних кораблях та 3 підводних човнах. Також на виконанні бойових завдань – 3 ВДК".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Чорне моревійнаРосія
Головне сьогодні

відеоПрацює українська арта, горять російські РСЗВ: Генштаб показав знищення техніки ворога

Глава Генштабу Британії: Наші війська повинні готуватися знову воювати в Європі

У Київській області будуть рейди щодо дотримання комендантської години

ЗСУ відбили штурми і зупинили ворога на кількох напрямках – зведення

відео"Немає у Росії стільки ракет, скільки в наших людей бажання жити" – Зеленський

Південь: українська авіація атакувала скупчення ворога і його техніки

Усі новини...
Чорне море
У Чорному морі готові до запуску 20 ракет типу "Калібр" – ОК "Південь"
ЗСУ показали, як перетворили російський буксир на плавуче вогнище
Добрий ранок: ЗСУ підбили буксир окупантів, який віз людей та зброю на Зміїний
Останні новини
13:29
відеоПрацює українська арта, горять російські РСЗВ: Генштаб показав знищення техніки ворога
13:09
"Всі учні залишаються школярами української школи": мер Мелітополя про освіту в окупації
13:02
Глава Генштабу Британії: Наші війська повинні готуватися знову воювати в Європі
12:49
фотоУ Петербурзі з пейнтбольної рушниці обстріляли статую Путіна в образі імператора
12:40
Уряд запропонував РНБО накласти санкції на російські енергокомпанії
12:38
Росія змушує мовчати родичів моряків із затонулого крейсера "Москва" – ГУР
12:32
Над Одещиною збили дві російських ракети
12:06
Дніпропетровщина: у лікарні помер ще один потерпілий від ракетного удару
11:52
У Латвії створять мозаїки на основі картин Примаченко для згорілого музею в Іванкові
11:39
У Київській області будуть рейди щодо дотримання комендантської години
Усі новини...