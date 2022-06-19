Ворог переформовує корабельне угруповання в Чорному морі

Біля українських берегів росіяни переформатовують своє корабельне угруповання, зміщуючи акцент на підводний флот.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Намагаючись мінімізувати втрати на морі, ворог переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот.

Наразі в готовності до ракетного удару 28 "Калібрів" на 2 надводних ракетних кораблях та 3 підводних човнах. Також на виконанні бойових завдань – 3 ВДК".