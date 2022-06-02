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Удар по Львівщині: Зросла кількість постраждалих

Четвер, 2 червня 2022, 00:30

Кількість постраждалих від ракетного удару у Стрийському районі Львівщини зросла до п’яти.

Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький

Дослівно: "Маємо уточнену інформацію щодо постраждалих у Стрийському районі. На цей момент відомо, що поранені 5 людей. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема".

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Нагадаємо: 1 червня на території Стрийського району Львівської області прозвучали вибухи. Росіяни завдали ракетного  удару   по транспортній інфраструктурі.  Повідомлялося про двох поранених.

 

Теми: ЛьвівщинаРосіявійна
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