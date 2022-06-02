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У США сталася ще одна стрілянина — в лікарні

Анастасія КалатурЧетвер, 2 червня 2022, 04:50
У США сталася ще одна стрілянина — в лікарні
ФОТО: GETTY

Озброєний гвинтівкою та пістолетом чоловік  убив чотирьох людей у ​​лікарні Святого Франциска в Талсі, штат Оклахома (США), а потім застрелився.

Джерело: Reuters з посиланням на заступника начальника поліції Талси Еріка Далгліша

Деталі: Поліція заявила, що намагається встановити особу стрілка і, за оцінками, йому було від 35 до 40 років.

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Зазначається, що серед жертв були працівники та пацієнти.

Нагадаємо: Минулого тижня озброєний юнак убив 19 дітей та двох вчителів у класі школи в Техасі.   За два тижні до стрілянини в Техасі чоловік убив 10 людей у ​​супермаркеті в Буффало, штат Нью-Йорк.

Теми: США
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