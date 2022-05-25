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Школяр відкрив вогонь у початковій школі в США, понад 20 загиблих

Анастасія КалатурСереда, 25 травня 2022, 00:45
ФОТО: GETTY

19 дітей та 2 дорослих загинули внаслідок стрілянини у початковій школі Робба в місті Ювальд  (Техас, США).

ДжерелоThe Daily BeastTIMENYT,  ABC з посиланням на губернатора Техасу Грега Ебботта, The Guardian

Деталі: Стрілок - 18-річний учень середньої школи Ювальда Сальвадор  Рамос, він мертвий. Як вважається, він був убитий офіцером.

У Рамоса був пістолет і, імовірно, гвинтівка. Як повідомляється, він купив їх на день народження.

Крім того, є поранені.

За словами Ебботта, серед поранених було двоє поліцейських, які прибули на місце події.

Як зазначається, Сальвадор  Рамос застрелив свою бабусю, перш ніж увійти до школи.

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Оновлено. Спершу повідомлялося про щонайменше 15 загиблих, однак згодом стало відомо, що загинули 19 дітей та двоє дорослих. 

Президент США Джо Байден звернувся до нації і закликав молитися за жертв і протистояти збройовому лобі.

Як повідомляється, 89% учнів школи Робба  — латиноамериканці. Там близько 500 учнів. Через два дні в них мали початися канікули.

Стрілянина в Ювальді означає, що три з десяти найсмертоносніших шкільних стрілянин  в США відбулися саме в Техасі. Також до числа найбільш жорстоких належать стрілянини в Техаському університеті в Остіні   в 1966 році і в середній школі Санта-Фе в 2018 році.

Кількість вбивств із застосуванням вогнепальної зброї в США є найвищою  у розвинених країнах світу.

Теми: США
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