Школяр відкрив вогонь у початковій школі в США, понад 20 загиблих

19 дітей та 2 дорослих загинули внаслідок стрілянини у початковій школі Робба в місті Ювальд (Техас, США).

Джерело: The Daily Beast, TIME, NYT, ABC з посиланням на губернатора Техасу Грега Ебботта, The Guardian

Деталі: Стрілок - 18-річний учень середньої школи Ювальда Сальвадор Рамос, він мертвий. Як вважається, він був убитий офіцером.

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У Рамоса був пістолет і, імовірно, гвинтівка. Як повідомляється, він купив їх на день народження.

Крім того, є поранені.

За словами Ебботта, серед поранених було двоє поліцейських, які прибули на місце події.

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Як зазначається, Сальвадор Рамос застрелив свою бабусю, перш ніж увійти до школи.

Оновлено. Спершу повідомлялося про щонайменше 15 загиблих, однак згодом стало відомо, що загинули 19 дітей та двоє дорослих.

Президент США Джо Байден звернувся до нації і закликав молитися за жертв і протистояти збройовому лобі.

Як повідомляється, 89% учнів школи Робба — латиноамериканці. Там близько 500 учнів. Через два дні в них мали початися канікули.

Стрілянина в Ювальді означає, що три з десяти найсмертоносніших шкільних стрілянин в США відбулися саме в Техасі. Також до числа найбільш жорстоких належать стрілянини в Техаському університеті в Остіні в 1966 році і в середній школі Санта-Фе в 2018 році.

Кількість вбивств із застосуванням вогнепальної зброї в США є найвищою у розвинених країнах світу.