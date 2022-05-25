Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Школяр відкрив вогонь у початковій школі в США, понад 20 загиблих

Анастасія КалатурСереда, 25 травня 2022, 00:45
Школяр відкрив вогонь у початковій школі в США, понад 20 загиблих
ФОТО: GETTY

19 дітей та 2 дорослих загинули внаслідок стрілянини у початковій школі Робба в місті Ювальд  (Техас, США).

ДжерелоThe Daily BeastTIMENYT,  ABC з посиланням на губернатора Техасу Грега Ебботта, The Guardian

Деталі: Стрілок - 18-річний учень середньої школи Ювальда Сальвадор  Рамос, він мертвий. Як вважається, він був убитий офіцером.

Реклама:

У Рамоса був пістолет і, імовірно, гвинтівка. Як повідомляється, він купив їх на день народження.

Крім того, є поранені.

За словами Ебботта, серед поранених було двоє поліцейських, які прибули на місце події.

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначається, Сальвадор  Рамос застрелив свою бабусю, перш ніж увійти до школи.

Оновлено. Спершу повідомлялося про щонайменше 15 загиблих, однак згодом стало відомо, що загинули 19 дітей та двоє дорослих. 

Президент США Джо Байден звернувся до нації і закликав молитися за жертв і протистояти збройовому лобі.

Як повідомляється, 89% учнів школи Робба  — латиноамериканці. Там близько 500 учнів. Через два дні в них мали початися канікули.

Стрілянина в Ювальді означає, що три з десяти найсмертоносніших шкільних стрілянин  в США відбулися саме в Техасі. Також до числа найбільш жорстоких належать стрілянини в Техаському університеті в Остіні   в 1966 році і в середній школі Санта-Фе в 2018 році.

Кількість вбивств із застосуванням вогнепальної зброї в США є найвищою  у розвинених країнах світу.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
США
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: