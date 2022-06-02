ООН погодилася змінити міжнародне написання назви Туреччини

Організація об'єднаних націй замінить міжнародне написання назви Туреччини на Türkiye замість Turkey.

Про це повідомляє агентство Anadolu, передає "Європейська правда".

Зазначається, що новий бренд "Türkiye" тепер діє іноземними мовами.

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Речник ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що вони отримали листа міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу на ім’я генерального секретаря Антоніу Гутерріша з проханням використовувати "Türkiye" замість "Turkey" на міжнародній арені.

Речник сказав, що зміна назви країни набула чинності з моменту отримання листа.

Чавушоглу оголосив про офіційне подання листа до ООН та інших міжнародних організацій у вівторок.

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"Спільно з нашим Директоратом комунікацій ми успішно підготували для цього гарний грунт. Ми дали можливість ООН та іншим міжнародним організаціям, країнам побачити цю зміну у використанні "Türkiye"", - сказав Чавушоглу.

Пропозиція щодо ребрендингу країни була розпочата минулого року, і президент Туреччини заявив, що вона "найкращим чином репрезентує та виражає культуру, цивілізацію та цінності турецької нації".