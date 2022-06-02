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ООН погодилася змінити міжнародне написання назви Туреччини

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 07:45

Організація об'єднаних націй замінить міжнародне написання назви Туреччини на Türkiye замість Turkey.

Про це повідомляє агентство Anadolu, передає "Європейська правда".

Зазначається, що новий бренд "Türkiye" тепер діє іноземними мовами.

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Речник ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що вони отримали листа міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу на ім’я генерального секретаря Антоніу Гутерріша з проханням використовувати "Türkiye" замість "Turkey" на міжнародній арені.

Речник сказав, що зміна назви країни набула чинності з моменту отримання листа.

Чавушоглу оголосив про офіційне подання листа до ООН та інших міжнародних організацій у вівторок.

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"Спільно з нашим Директоратом комунікацій ми успішно підготували для цього гарний грунт. Ми дали можливість ООН та іншим міжнародним організаціям, країнам побачити цю зміну у використанні "Türkiye"", - сказав Чавушоглу.

Пропозиція щодо ребрендингу країни була розпочата минулого року, і президент Туреччини заявив, що вона "найкращим чином репрезентує та виражає культуру, цивілізацію та цінності турецької нації".

Теми: ТуреччинаООНсвітмова
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