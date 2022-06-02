Луганщина: росіяни вели безуспішний штурм у напрямку Бобрового й Устинівки – Гайдай

У Сєвєродонецьку російські війська продовжують штурмові дії, вели безуспішний штурм у напрямку н.п. Боброве та Устинівка, за добу в Луганській області пошкоджено 52 будинки.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вранці 2 червня

Пряма мова: "Наші військові стримують ворога, тому той продовжує нищити інфраструктуру і промисловість Сєвєродонецька.

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Росіяни роблять все, щоб потім можна було заявити про відсутність можливості відновлення. Вони за 8 років жодної копійки не вклали у відбудову окупованої в 2014 році частини Луганщини, не збираються і зараз. Тому й руйнують.

Вчора зранку вони декілька разів цілили по об’єднанню "Азот". Влучили в один із адміністративних корпусів та склад, де зберігався метанол.

В Лисичанську пошкодили будівлю міської лікарні. Їм не потрібні школи, лікарні, заводи та робочі місця на них. На жаль, це ще не всі зрозуміли. Росіяни просто нищать та грабують нашу область. Зі злістю, бо самі, сидячі на газовій трубі, не мають вдома майже нічого, що для українця є повсякденністю".

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Деталі: За останню добу у Луганській області пошкоджено ще 52 будинки. Тобто ще понад 50 сімей, а з урахуванням багатоповерхівок – значно більше, залишилися без даху, зазначив Гайдай.

За його словами, "50-60 будинків область втрачає щодня", а в селах і селищах, які штурмують росіяни, "житло вигорає вулицями".

За 1 червня російські війська пошкодили у Гірському 16 будинків, в Лисичанську – 15, у Врубівці – дев’ять, у Сєвєродонецьку – шість, Новодружеську – чотири, Миколаївці – два.

Пряма мова: "У Сєвєродонецьку противник продовжує вести штурмові дії. За підтримки мінометів проводив безуспішний штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка.

За минулу добу відбито тринадцять атак ворога, знищено два танки, шість артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та чотири ворожих автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили сім БПлА типу "Орлан-10".

Цьому передувало: Американський Інститут дослідження війни припустив, що російські війська намагаються просунутися до Лисичанська з півдня та заходу, уникнувши форсування Сіверського Донця з боку Сєвєродонецька, тобто з північного сходу.