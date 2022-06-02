ISW: Росіяни намагаються дійти до Лисичанська, уникнувши бою на Сіверському Донці

Російські війська намагаються просунутися до Лисичанська з півдня та заходу, уникнувши форсування Сіверського Донця з боку Сєвєродонецька.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Інститут пише, що російські війська ведуть бої за контроль над Білогорівкою (де росіяни провалили спробу форсування Сіверського Донця) та Врубівкою, що дозволить їм наступати на Лисичанськ із заходу.

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