ISW: Росіяни намагаються дійти до Лисичанська, уникнувши бою на Сіверському Донці

Російські війська намагаються просунутися до Лисичанська з півдня та заходу, уникнувши форсування Сіверського Донця з боку Сєвєродонецька.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Інститут пише, що російські війська ведуть бої за контроль над Білогорівкою (де росіяни провалили спробу форсування Сіверського Донця) та Врубівкою, що дозволить їм наступати на Лисичанськ із заходу.

Нагадаємо:

Російські війська встановлювали понтонні переправи та намагалися форсувати Сіверський Донець у Білогорівці, не мали успіху, проте повторювали спроби кілька разів.

Невдала спроба форсувати річку Сіверський Донець у Білогорівці на початку травня коштувала життів не менше 400 російським солдатам і стала для армії РФ одним із найбільш смертоносних епізодів цієї війни.