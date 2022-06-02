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6 багатоповерхівок, 12 будинків: на Миколаївщині показали наслідки обстрілів за добу

Роман ПетренкоЧетвер, 2 червня 2022, 10:46
усі фото нацполіції

За добу 1 червня ворожі війська зруйнували 23 об’єкти цивільної інфраструктури – ударів зазнали Миколаїв та п’ять населених пунктів – Очаків, Шевченкове, Лупареве, Лепетиха та Галицинове.

Джерело: поліція Миколаївщини

Деталі: За даними правоохоронців, є загиблі та постраждалі.

Пошкоджені шість багатоповерхівок, 12 приватних будинків, чотири приватні підприємства та інші об’єкти інфраструктури.

 
 

Нагадаємо: 1 червня через обстріл російських окупантів у Миколаєві загинули 2 людини, ще 2 - отримали поранення.  

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