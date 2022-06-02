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МЗС відповіло Лаврову про "заміновані порти": Відведіть сили у морі, гарантуйте ненапад

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 11:38

Україна разом з партнерами обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту та як перший крок вимагає від Росії відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад.

Про це, коментуючи заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова, зазначив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда".

Лавров заявив, що росіяни, мовляв, готові пропустити судна з українським зерном, "якщо Україна розмінує порти".

Ніколенко відкинув слова Лаврова, зазначивши, що напавши на Україну, Росія взяла в облогу українські морські порти, а російська армія замінувала частину морської акваторії і постійно здійснює спроби прорвати зі сторони Чорного моря оборону Одеси та інших прибережних міст. 

За словами Ніколенка, Україна опрацьовує разом з партнерами можливість створення міжнародної місії, зокрема під егідою ООН, яка візьме на себе забезпечення функціонування морських шляхів експорту української сільськогосподарської продукції. 

Україна вітає попередню готовність низки країн долучитися до процесу відновлення безпеки в Чорному морі.

Водночас Україна вимагає, що Росія як перший крок має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти та комерційні конвої.

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"Росія має негайно розблокувати українські морські порти, припинити обстріли Одеси та інших прибережних міст, відвести свій військово-морський флот на відстань, яка унеможливить напад на торговельні судна, та не створювати перешкод для міжнародної навігації", - заявив Ніколенко.

"Закликаємо країни, продовольча безпека яких може найбільше постраждати від агресії РФ проти України, використати їхні контакти з Москвою, аби змусити її зняти блокаду з українських морських портів та припинити війну", - додав речник МЗС України.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас напередодні заявив, що, можливо, найбільш кричуща брехня Росії стосується продовольчої кризи.

В МЗС РФ також заявили, що готові надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій. США та Британія вже заявили, що не збираються розглядати такі поступки

Теми: ЛавровМЗС
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