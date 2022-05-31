Лавров заявив, що росіяни пропустять судна з зерном, якщо Україна розмінує порти

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова пропустити судна із зерном у Середземне море, якщо Україна розмінує порти.

Джерело: Лавров, цитує росЗМІ РІА Новини

Пряма мова: "Якщо Київ вирішить проблему розмінування портів, то ВМФ Росії забезпечать безперешкодний прохід суден із зерном до Середземного моря".

Реклама:

Передісторія: