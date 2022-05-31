Лавров заявив, що росіяни пропустять судна з зерном, якщо Україна розмінує порти
Вівторок, 31 травня 2022, 13:31
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова пропустити судна із зерном у Середземне море, якщо Україна розмінує порти.
Джерело: Лавров, цитує росЗМІ РІА Новини
Пряма мова: "Якщо Київ вирішить проблему розмінування портів, то ВМФ Росії забезпечать безперешкодний прохід суден із зерном до Середземного моря".
Передісторія:
- Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі обговорив з російським президентом Володимиром Путіним шляхи вирішення продовольчої кризи. Зокрема, Путін торгувався з ЄС, обіцяв поставки зерна в обмін на зняття санкцій.
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