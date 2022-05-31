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Лавров заявив, що росіяни пропустять судна з зерном, якщо Україна розмінує порти

Альона Мазуренко Вівторок, 31 травня 2022, 13:31
Лавров заявив, що росіяни пропустять судна з зерном, якщо Україна розмінує порти
ЛАВРОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова пропустити судна із зерном у Середземне море, якщо Україна розмінує порти.

Джерело: Лавров, цитує росЗМІ РІА Новини

Пряма мова: "Якщо Київ вирішить проблему розмінування портів, то ВМФ Росії забезпечать безперешкодний прохід суден із зерном до Середземного моря".

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Передісторія: 

  • Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі обговорив з російським президентом Володимиром Путіним шляхи вирішення продовольчої кризи. Зокрема, Путін торгувався з ЄС, обіцяв поставки зерна в обмін на зняття санкцій.

Теми: ЛавровпортиРосія
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