Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров заявив, що росіяни пропустять судна з зерном, якщо Україна розмінує порти

Мазуренко Альона Вівторок, 31 травня 2022, 13:31
ЛАВРОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова пропустити судна із зерном у Середземне море, якщо Україна розмінує порти.

Джерело: Лавров, цитує росЗМІ РІА Новини

Пряма мова: "Якщо Київ вирішить проблему розмінування портів, то ВМФ Росії забезпечать безперешкодний прохід суден із зерном до Середземного моря".

Передісторія: 

  • Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі обговорив з російським президентом Володимиром Путіним шляхи вирішення продовольчої кризи. Зокрема, Путін торгувався з ЄС, обіцяв поставки зерна в обмін на зняття санкцій.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛавровпортиРосія
Головне сьогодні

Суд дозволив спецрозслідування щодо Азарова за "Харківські угоди"

фото, відеоКиянин організував схему перевправки призовників до Молдови за $9000

оновленоУ Зеленського пояснили, чому "канали Порошенка" викинули з ефіру. На Еспресо відповіли

Верховна Рада звільнила омбудсмана Денісову

Двох російських солдат посадили на 11,5 років за обстріли Харківщини

У Раді зібрали голоси для висловлення недовіри омбудсману Денісовій - "Слуга народу"

Усі новини...
Лавров
Лавров звинуватив Париж "у розпалюванні неонацизму в Україні"
Лавров назвав "безумовний пріоритет" Росії у війні проти України
Лавров прокоментував чутки про хворобу Путіна
Останні новини
18:30
Шольц анонсував домовленість з Грецією про БМП для України - в обмін на німецькі
18:27
Зеленський: Якщо деокупація коштуватиме десятки тисяч життів, ми почекаємо на зброю
18:13
На час воєнного стану керівників держкомпаній і членів наглядових рад призначатимуть без конкурсу
18:09
"Ми везли у багажнику авто 10 тисяч убитих дітей". Історія української волонтерки з ізраїльським паспортом
18:07
Рак, що виникає через надлишок сонця: у МОЗ нагадали про небезпеку маланоми
18:05
Україна працює над операцією під егідою ООН та за участі партнерів для експорту зерна - Кулеба
17:58
Суд дозволив спецрозслідування щодо Азарова за "Харківські угоди"
17:43
фото, відеоКиянин організував схему перевправки призовників до Молдови за $9000
17:36
Канада запровадила санкції проти Кабаєвої
17:29
ОпитувнняЯк ставляться до вимушених переселенців на Львівщині?
Усі новини...