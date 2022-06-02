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На борту було 20 поранених, а в нас влучили з ПЗРК – пілот розповів, як літали на "Азовсталь"

Ірина БалачукЧетвер, 2 червня 2022, 13:05
Скриншот з відео

Пілот гелікоптера, який виконував місії з доставки вантажів та евакуації поранених з "Азовсталі", розповів, як готували операції, які були ризики, як окупанти збили вертоліт його побратима, і як він без одного двигуна зміг долетіти до місця посадки і врятувати 20 людей.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ у Facebook

Пряма мова пілота, особу якого не розголошують: "Основна складність полягала у тому, що необхідно було виконати доставку вантажу в глибину противнику, на територію понад 100 км. На всій цій відстані була дуже щільна протиповітряна оборона противника, і це було не те, що складно – це було майже неможливо виконати. Але практика показала, що це можливо, і ми виконували".

Деталі: За словами пілота, тільки в зоні посадки на "Азовсталі" було три різних ЗРК. Тому пілоти намагались не входити в зону ураження ППО. Для цього важливо було знати всі природні і штучні перешкоди на шляху.

Пілот додав, що коли було поставлено завдання, то весь екіпаж розумів, що у 90% випадків вони не повернуться, але водночас всі усвідомлювали, що доставити вантаж і забрати людей вкрай необхідно, тому приймали рішення йти на ці ризики.

За його словами, найбільше хвилювання було, коли йдеш до вертольота перед запуском, а вже в процесі всі розуміли, що це просто робота і треба робити те, що маєш.

Пряма мова пілота: "Але вже в Маріуполі, коли йшло вивантаження вантажу, – це було відчуття ейфорії. Нам здавалося, що якщо ми прилетіли і стоїмо тут – у зоні ураження трьох ЗРК – і вивантажуємось, то ми – як королі світу, ми вже перемогли, і все буде добре.

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Але на зворотному маршруті, на 6-му км – за 3 хв після злету – у мій вертоліт влучила ракета ПЗРК – і відмовив один двигун. Іншому вертольоту, який ішов позаду, пощастило менше – він впав, і весь екіпаж загинув".

Деталі: Він розповів, що у кожного пілота по всіх керівних документах було прописано, що він сам приймає рішення про зліт і посадку, тому, коли в його гелікоптер влучила ракета, він обрав летіти до місця посадки.

Пряма мова пілота: "Після того, як вже влучила ракета, був викид адреналіну – і ми тільки робили те, що мали робити. На борту було 20 поранених, і ми розуміли, якщо ми сядемо десь в полі, то як їх забирати і евакуювати далі – потрібен буде ще один вертоліт, а це вже незапланована операція – тому ми просто летіли до місця посадки".  

Передісторія: 

Теми: Маріупольевакуаціявійна
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