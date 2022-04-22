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Стало відомо, як відбувалась доставка необхідного у Маріуполь

Ірина БалачукП'ятниця, 22 квітня 2022, 10:18
Олексій Данілов. Фото Дмитра Ларіна, УП

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов розповів, що поставки необхідного у Маріуполь відбувались за допомогою гелікоптерів, оборонці міста просили лише боєприпаси.

Джерело: інтерв’ю Данілова "Українській правді"

Пряма мова Данілова: "Це не треба казати, але я вам скажу, що коли ми почали туди відправляти гелікоптери вночі і коли питали, що треба, то вони просили боєприпаси. Не воду, не їжу, хоча це теж доставляли".

Деталі: Секретар РНБО зазначив, що зараз ситуація у Маріуполі складна, але "вона там ніколи не була легкою". Він додав, що оборонці Маріуполя "відтягують на себе велике угрупування російських військ".

Данілов також запевняє, що для допомоги мешканцям і захисникам міста "робиться все, що можливо і неможливо".

"Повірте, якщо була б хоча б одна фізична можливість для того, щоб вирішити це питання, ми б його вирішили", – підсумував секретар РНБО.  

Що було раніше: 21 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу наплів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про "звільнення Маріуполя", але потім додав, що у місті залишаються "понад дві тисячі" українських захисників.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі. 12 квітня частина морських піхотинців змогла прорватися з заводу імені Ілліча до представників полку "Азов" на заводі "Азовсталь", частина ж потрапила в полон.
  • Російська армія завдає ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами. 19 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") повідомив, що завод "Азовсталь" знищений практично повністю, бійці витягують людей із-під завалів.  
  • 19 квітня Міноборони Росії щонайменше втретє запропонувало українським захисникам, які перебувають на "Азовсталі", скласти зброю та здатися.
  • Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести "екстракцію" з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі" у безпечне місце, аби врятувати від росіян.
  • 20 квітня стало відомо, що морпіхи та "Азов" врятували пів тисячі бійців із порту Маріуполя.

Теми: ДаніловМаріупольвійна
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