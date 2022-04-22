Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Стало відомо, як відбувалась доставка необхідного у Маріуполь

Ірина БалачукП'ятниця, 22 квітня 2022, 10:18
Стало відомо, як відбувалась доставка необхідного у Маріуполь
Олексій Данілов. Фото Дмитра Ларіна, УП

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов розповів, що поставки необхідного у Маріуполь відбувались за допомогою гелікоптерів, оборонці міста просили лише боєприпаси.

Джерело: інтерв’ю Данілова "Українській правді"

Пряма мова Данілова: "Це не треба казати, але я вам скажу, що коли ми почали туди відправляти гелікоптери вночі і коли питали, що треба, то вони просили боєприпаси. Не воду, не їжу, хоча це теж доставляли".

Реклама:

Деталі: Секретар РНБО зазначив, що зараз ситуація у Маріуполі складна, але "вона там ніколи не була легкою". Він додав, що оборонці Маріуполя "відтягують на себе велике угрупування російських військ".

Данілов також запевняє, що для допомоги мешканцям і захисникам міста "робиться все, що можливо і неможливо".

"Повірте, якщо була б хоча б одна фізична можливість для того, щоб вирішити це питання, ми б його вирішили", – підсумував секретар РНБО.  

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 21 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу наплів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про "звільнення Маріуполя", але потім додав, що у місті залишаються "понад дві тисячі" українських захисників.

Передісторія:

  • Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі. 12 квітня частина морських піхотинців змогла прорватися з заводу імені Ілліча до представників полку "Азов" на заводі "Азовсталь", частина ж потрапила в полон.
  • Російська армія завдає ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами. 19 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") повідомив, що завод "Азовсталь" знищений практично повністю, бійці витягують людей із-під завалів.  
  • 19 квітня Міноборони Росії щонайменше втретє запропонувало українським захисникам, які перебувають на "Азовсталі", скласти зброю та здатися.
  • Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести "екстракцію" з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі" у безпечне місце, аби врятувати від росіян.
  • 20 квітня стало відомо, що морпіхи та "Азов" врятували пів тисячі бійців із порту Маріуполя.

Теми: ДаніловМаріупольвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Данілов
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данілов показав випробування українських ракет
Наше військо не таке велике − Данілов прокоментував статті про втрати України
Такої війни ще не було, тому вся аналітика у ЗМІ поверхнева і може бути небезпечна − Данілов
Останні новини
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
Усі новини...
Реклама: