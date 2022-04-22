Стало відомо, як відбувалась доставка необхідного у Маріуполь

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов розповів, що поставки необхідного у Маріуполь відбувались за допомогою гелікоптерів, оборонці міста просили лише боєприпаси.

Джерело: інтерв’ю Данілова "Українській правді"

Пряма мова Данілова: "Це не треба казати, але я вам скажу, що коли ми почали туди відправляти гелікоптери вночі і коли питали, що треба, то вони просили боєприпаси. Не воду, не їжу, хоча це теж доставляли".

Деталі: Секретар РНБО зазначив, що зараз ситуація у Маріуполі складна, але "вона там ніколи не була легкою". Він додав, що оборонці Маріуполя "відтягують на себе велике угрупування російських військ".

Данілов також запевняє, що для допомоги мешканцям і захисникам міста "робиться все, що можливо і неможливо".

"Повірте, якщо була б хоча б одна фізична можливість для того, щоб вирішити це питання, ми б його вирішили", – підсумував секретар РНБО.

Що було раніше: 21 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу наплів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про "звільнення Маріуполя", але потім додав, що у місті залишаються "понад дві тисячі" українських захисників.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: