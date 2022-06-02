Генштаб порахував, скільки ракет Росія запустила по Україні за час війни

З початку бойових дій Росія здійснила 5722 літакові вильоти оперативно-тактичної авіації та 551 пуск крилатих ракет типу "Іскандер" та "Калібр".

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Громова: "З початку бойових дій супротивником всього було здійснено 5722 літаковильоти оперативно-тактичної авіації та 551 пуск крилатих ракет типу "Іскандер" та "Калібр".

Реклама:

З них лише з території Республіки Білорусь було здійснено 1211 літаковильотів, понад 20% загальної кількості, та 61 пуск крилатих ракет типу "Іскандер" з метою ураження об'єктів критичної інфраструктури України".

Нагадаємо: Сполучені Штати Америки оцінюють, що до 60% ракет із точним наведенням, які Росія використовує для атак на Україну, не досягають цілей.