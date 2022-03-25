До 60% російських ракет в Україні не досягають цілей – Reuters

Сполучені Штати Америки оцінюють, що до 60% ракет із точним наведенням, які Росія використовує для атак на Україну, не досягають цілей.

Джерело: "Reuters" із посиланням на трьох американських чиновників, які знають інформацію розвідки

Деталі: За оцінками Пентагону, Росія випустила по Україні понад 1200 ракет усіх видів з початку війни. Американські чиновники не сказали, скільки з них влучили в цілі.

Посилаючись на дані американської розвідки, три американські офіційні особи заявили, що, за оцінками США, рівень невдач Росії змінюється щодня, залежить від типу ракети, що запускається, і іноді може перевищувати 50%. Двоє з них сказали, що він досяг 60%.

Один із чиновників сказав, що розвідка показала, що російські крилаті ракети повітряного базування мали збій у діапазоні від 20% до 60% залежно від дня.

Такий високий рівень провалів може включати що завгодно, від невдач запуску до того, що ракета не вибухнула при ударі.

Офіційні особи США, які говорили на умовах анонімності через конфіденційність інформації, не розкрили, що саме спричиняє високі показники невдач російських ракет.

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За даними проєкту протиракетної оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Росія розмістила в Україні два типи крилатих ракет повітряного базування – Х-555 і Х-101.

Reuters не зміг визначити стандартний рівень провалів для крилатих ракет повітряного базування. Двоє експертів сказали, що будь-який рівень невдач вище 20% є високим.

У Кремлі та Міністерстві оборони Росії не дали швидкого коментаря виданню.