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До 60% російських ракет в Україні не досягають цілей – Reuters

Олена РощінаП'ятниця, 25 березня 2022, 06:21
До 60% російських ракет в Україні не досягають цілей – Reuters
Ілюстративне фото з сайту armiflot.ru

Сполучені Штати Америки оцінюють, що до 60% ракет із точним наведенням, які Росія використовує для атак на Україну, не досягають цілей.

Джерело: "Reuters" із посиланням на трьох американських чиновників, які знають інформацію розвідки

Деталі: За оцінками Пентагону, Росія випустила по Україні понад 1200 ракет усіх видів з початку війни. Американські чиновники не сказали, скільки з них влучили в цілі.

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Посилаючись на дані американської розвідки, три американські офіційні особи заявили, що, за оцінками США, рівень невдач Росії змінюється щодня, залежить від типу ракети, що запускається, і іноді може перевищувати 50%. Двоє з них сказали, що він досяг 60%.

Один із чиновників сказав, що розвідка показала, що російські крилаті ракети повітряного базування мали збій у діапазоні від 20% до 60% залежно від дня.

Такий високий рівень провалів може включати що завгодно, від невдач запуску до того, що ракета не вибухнула при ударі.

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Офіційні особи США, які говорили на умовах анонімності через конфіденційність інформації, не розкрили, що саме спричиняє високі показники невдач російських ракет.

За даними проєкту протиракетної оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Росія розмістила в Україні два типи крилатих ракет повітряного базування – Х-555 і Х-101.

Reuters не зміг визначити стандартний рівень провалів для крилатих ракет повітряного базування. Двоє експертів сказали, що будь-який рівень невдач вище 20% є високим.

У Кремлі та Міністерстві оборони Росії не дали швидкого коментаря виданню. 

Теми: війнаРосіязброя
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