Колишній заступник міністра МінТОТ Гримчак відбуде 10 років у в'язниці: вирок набрав чинності

Колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака засудили до 10 років позбавлення волі через багатомільйонний хабар.

Джерело: пресслужба СБУ, співрозмовник УП в САП

Дослівно: "Колишній заступник міністра, якого СБУ викрила на багатомільйонному хабарі, проведе 10 років за ґратами.

За матеріалами СБУ до 10 років позбавлення волі засуджено колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Він визнаний винним у вимаганні та одержанні багатомільйонного хабаря".

Деталі: Співрозмовник УП у антикорупційній прокуратурі підтвердив, що мова йде про Гримчака.

У серпні 2019 року його та його помічника затримали під час одержання – $480 тис.

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Чиновник вимагав $1,1 млн від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Суд визнав його винним за такими статтями ККУ:

ч. 4 ст. 190 (шахрайство);

ч. 4, 5 ст. 369 (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище).

САП скерувала вирок для виконання. Наразі він набрав чинності.

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