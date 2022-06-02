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Колишній заступник міністра МінТОТ Гримчак відбуде 10 років у в'язниці: вирок набрав чинності

Альона Мазуренко Четвер, 2 червня 2022, 15:53
Колишній заступник міністра МінТОТ Гримчак відбуде 10 років у в'язниці: вирок набрав чинності
фото: СБУ

Колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака засудили до 10 років позбавлення волі через багатомільйонний хабар.

Джерело: пресслужба СБУ, співрозмовник УП в САП

Дослівно: "Колишній заступник міністра, якого СБУ викрила на багатомільйонному хабарі, проведе 10 років за ґратами.

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За матеріалами СБУ до 10 років позбавлення волі засуджено колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Він визнаний винним у вимаганні та одержанні багатомільйонного хабаря".

Деталі: Співрозмовник УП у антикорупційній прокуратурі підтвердив, що мова йде про Гримчака. 

ВІДЕО ДНЯ

У серпні 2019 року його та його помічника затримали під час одержання – $480 тис.

Чиновник вимагав $1,1 млн від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Суд визнав його винним за такими статтями ККУ:

  • ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
  • ч. 4, 5 ст. 369 (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище).

САП скерувала вирок для виконання. Наразі він набрав чинності.

 
 

Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Передісторія: 

  • Судді ВАКС визнали винним Гримчака і засудили його до 10 років ув'язнення 23 лютого 2022 року. 

Теми: ГримчакАнтикорупційна прокуратураСБУхабар
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