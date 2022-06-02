Колишній заступник міністра МінТОТ Гримчак відбуде 10 років у в'язниці: вирок набрав чинності
Колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака засудили до 10 років позбавлення волі через багатомільйонний хабар.
Джерело: пресслужба СБУ, співрозмовник УП в САП
Дослівно: "Колишній заступник міністра, якого СБУ викрила на багатомільйонному хабарі, проведе 10 років за ґратами.
За матеріалами СБУ до 10 років позбавлення волі засуджено колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.
Він визнаний винним у вимаганні та одержанні багатомільйонного хабаря".
Деталі: Співрозмовник УП у антикорупційній прокуратурі підтвердив, що мова йде про Гримчака.
У серпні 2019 року його та його помічника затримали під час одержання – $480 тис.
Чиновник вимагав $1,1 млн від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
Суд визнав його винним за такими статтями ККУ:
- ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
- ч. 4, 5 ст. 369 (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище).
САП скерувала вирок для виконання. Наразі він набрав чинності.
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Передісторія:
- Судді ВАКС визнали винним Гримчака і засудили його до 10 років ув'язнення 23 лютого 2022 року.