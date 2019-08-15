$1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Ввечері 14 серпня дружина заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Юрія Гримчака Юлія написала у мережі про візит Генпрокуратури до свого будинку, обшук і затримання чоловіка.

Досить швидко інформацію підтвердили правоохоронці. Тільки от окрім згаданої дружиною ГПУ, "в гості" до чиновника нагрянули ще й представники Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки України.

Правоохоронці заявили, що викрили на вимаганні хабара у понад 1 млн. доларів заступника міністра та його помічника. Щоправда, пізніше у МінТОТ звернули увагу, що помічників у Гримчака немає.

Після цього НАБУ виправило повідомлення – другий затриманий став "помічником" у лапках. Правоохоронці ще називали його "довіреною особою".

Звати його Ігор Овдієнко, він брат дружини Гримчака, і справді був його помічником – у Верховній Раді 6 скликання. Під час затримання Овдієнку стало погано – у нього піднявся тиск, чоловікові допомагали лікарі.

За словами правоохоронців, Гримчака та Овдієнка затримали "на гарячому" – під час отримання частини коштів у 480 тис. доларів США

Від Генпрокуратури справою опікувалось Управління спецрозслідувань, яке спеціалізується на "майданівських" злочинах. Очільник управління Сергій Горбатюк періодично вступає в палкі дискусії з генпрокурором Юрієм Луценком, тому присутність у справі його управління виглядає показовою.

Для самого генпрокурора ситуація з затриманням Гримчака є доволі делікатною, оскільки той тривалий час був його близьким соратником.

Втім, це не завадило Луценку оперативно відреагувати, підтвердивши факт затримання, а заодно й засоромити свого недавнього поплічника.

Скрін з фб-допису Юрія Луценка

Хто такий Юрій Гримчак

53-річний Юрій Гримчак народився і виріс у Донецьку. У середині 90-их займався бізнесом. Там же, на Донеччині, розпочав свою політичну кар’єру в Соціалістичній партії України, більше 10 років був одним з її місцевих лідерів.

Чинний Генеральний прокурор Юрій Луценко з 1991 року також був членом Соцпартії . Гримчак – один із давніх соратників генпрокурора, з 2002 по 2005 роки він був помічником Луценка, на той час депутата Верховної Ради.

Гримчак – один із давніх соратників генпрокурора Луценка (на фото) фото: Укрінформ

Коли Луценко порвав з Соцпартією, змінив свої політичні уподобання і його помічник.

У 2007 році Гримчак стає народним депутатом за списком блоку "Наша Україна - Народна самооборона", першим номером якого був Луценко.

На парламентських виборах 2012 року балотувався від "Батьківщини", але у Раду не потрапив.

У жовтні 2016 року був призначений радником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у новостворене віддомство. І вже за півроку стає заступником міністра.

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Гримчак є запеклим захисником Петра Порошенка і одним з активних спікерів минулої влади.

Він відомий своїми неоднозначними заявами в ефірах телеканалів. Наприклад, під час одного з таких ефірів, у відповідь на закид телеглядача до представників тодішньої влади Гримчак погрожує, що "вони також вміють стріляти та вішати".

Розголос також отримав ще один скандал у прямому ефірі за участі замміністра МінТОТ. Тоді Гримчак нецензурною лайкою "затикав рота" екс-міністру транспорту та зв'язку Євгену Червоненку.

Дозволи на будівництво, борги та справа Чорновол

Правоохоронці підозрюють Гримчака та Овдієнка у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою.

За версією слідства, вони пообіцяли вплинути на суддів Верховного Суду, щоб ті написали рішення на користь "зацікавлених осіб". Хто ці "зацікавлені", силовики не кажуть, але відомо, що у суді вони вимагали повернути борг.

Крім того, Гримчак із "помічником" мали вплинути на працівників Мінкультури та КМДА, щоб дістати для "замовників" потрібні дозволи.

Нібито ці обіцянки і коштували 1,1 мільйона доларів США.

Однак ці гроші слідство розцінює не як хабар, а як заволодіння майном, шляхом обману та зловживання довірою.

Причиною такої кваліфікації є той факт, що проблеми, які начебто "обіцяв порішати" Гримчак стосуються сфери управління інших відомств і не відносяться безпосередньо до його службових обов’язків.

Втім, у судовому дозволі на обшук, який оприлюднила дружина Гримчака, зазначений і номер кримінального провадження. Під цим номером правоохоронці вже більше 5 років розслідують замах на вбивство колишньої журналістки, а пізніше – депутатки 8 скликання Тетяни Чорновол. Займається цією справою управління спецрозслідувань ГПУ, яке ввечері 14 серпня і прийшло до заступника міністра.

Джерело УП у Генпрокуратурі підтвердило, що провадження по Гримчаку і Чорновол – одне і те саме. Мовляв, під час розслідування нападу на журналістку правоохоронці отримали інформацію про хабарі Гримчака. Але напад на Чорновол, за словами співрозмовника, з "шахрайством" чиновника не пов’язаний.

Згодом НАБУ оприлюднило схеми, за якими нібито діяли затримані. Виявилось, що йдеться про вимагання грошей від кількох фірм за різні "послуги".

Наразі відомо про два епізоди у справі: одній компанії Гримчак і помічник мали допомогти з дозволами на будівництво, іншій – з поверненням свого боргу через суд.

Епізод 1.

Дозволи на будівництво. Вартість – 450 тисяч доларів.

За цей хабар Гримчак із "помічником" мали тиснути на Міністерства культури та юстиції, КМДА та Інститут культурної спадщини.

Слідство не називає "хабародавців". Однак у матеріалах, які публікувала дружина Гримчака, фігурують дві компанії, "Зелений гай" та "Катран-К", і земельна ділянка у Печерському районі столиці на Набережному шосе, 25.

Ділянку у 0,07 га за цією адресою ще у 1999 році виділили "Зеленому гаю". Він домовився з Київрадою про оренду на 25 років для будівництва кафе. 9 років потому фірма отримала також дозвіл на реконструкцію будівлі кафе.

Крім того, ділянку з такою ж адресою, але вже на 0,3 га у 2007 році здали в оренду "Катран-К". Ця фірма володіє на Набережному шосе ринком "Рибалка".

У 2008 році ЗМІ писали, що замість ринку "Катран-К" планує зводити офісно-торговельні будівлі. При цьому реконструкцією лише своїх будівель фірма не обмежилась і запропонувала столичній владі проект забудови Набережного шосе.

Наприкінці 2018 року "Катран-К" зверталось у Міністерство культури і просило погодити історико-містобудівне обґрунтування. На сайті міністерства зазначено лише, що документи стосувались все тіє ж адреси – Набережне шосе, 25. Про що саме просила фірма, невідомо, але є також позначка про відмову Мінкульта.

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"Українська правда" зателефонувала до "Катран-К", однак там лише з посмішкою сказали, що журналісти до них звертаються вже не вперше, але інформацію вони не коментують.

Віктор Видренко

Власниками фірми є два донецьких та п’ять київських бізнесменів. Одного з них, Віктора Видренко, ще 9 років тому ЗМІ називали будівельним магнатом та очільником київського представництва Асоціації будівельників Росії. У 2006 році він ходив на вибори до Київради з "Блоком Литвина", але мандат так і не отримав.

Епізод 2.

Повернення боргу через суд. Вартість: 80 тисяч доларів.

Друга частина справи стосується нібито впливу на Верховний суд. Гримчаку і його "помічнику" мали заплатити 80 тисяч доларів, а вони натомість – допомогти фірмі через суд стягнути борг з іншого підприємства.

Слідство не каже, про який бізнес йдеться. Однак у документах, опублікованих дружиною Гримчака, вказане юридичне бюро "ЮрЖитло" та номер судової справи. Ця суперечка тягнеться у судах досі, і "ЮрЖитло" є одним з її учасників.

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Один з власників фірми – колишній нардеп Артур Білоус. У Верховну Раду 3 скликання він обрався від "Народно-демократичної партії". Партнер Білоуса і другий власник компанії – Максим Святненко з Київської області.

УП намагалась зв’язатись з "ЮрЖитлом", однак її номери недійсні.

"Не гроші, а "фантики". Версія захисту

Адвокат так званого "помічника" Ігоря Овдієнка Тетяна Матяш наполягає, що слідство припустилось численних порушень у своїх діях. Мовляв, помилки були ще з початку, "з реєстрації кримінального провадження, з отримання ухвал, які дозволяють обшуки".

Крім того, захисниця каже, що до Овдієнка дві години не пускали лікарів. Ці дії захист сприймає як катування:

"По-перше, перешкоджають наданню медичної допомоги близько двох годин людині, яка потребує негайної медичної допомоги, про що зазначають самі лікарі.

В людини передінсультний стан, вона перенесла вже два інсульти і один інфаркт. Потім людину принижують тим, що на камеру перед понятими змушують робити укол інсуліну собі в живіт".

Яким чином Гримчак із "помічником" пов’язані з побиттям Чорновол, адвокат пояснити не може. Запевняє, що її підзахисному цього не роз’яснили, як і взагалі суть підозри. За словами захисниці, "шахрайство" до справи Чорновол додали нещодавно і навмисно:

"Є кримінальне провадження, воно було за статтею 115, тобто замах на вбивство. У 19 році наші талановиті слідчі ГПУ чи хтось бере і в межах цієї справи додає епізод для того, щоб просто отримати дозвіл на НСРД (негласні слідчі (розшукові) дії – УП)".

Матяш запевняє, що хабаря у півмільйона, про який каже слідство, у її підзахисного не знайшли. Але розповідає про сувеніри, несправжні купюри, які начебто були в автівці Овдієнка:

"Під час затримання Овдієнка в нього було вилучено і не знайдено інших грошей, крім 550 доларів і 10 тисяч гривень.

В автомобілі було знайдено "календарики", як я називаю, тобто копії доларів, такі яскраві, глянцеві. Загальна кількість, якби це були гроші, це дійсно були б 480 тисяч доларів. Але їх навіть немає необхідності направляти на експертизу. Це не долари – видно. І вони всі на одному номерному знаку".

Адвокат стверджує, що Гримчака та його "помічника" поєднує лише родинний зв’язок, а спільного бізнесу вони не мають. Мовляв, Овдієнко – пенсіонер та має інвалідність, "він нічим не займається зараз".

15 серпня Гримчак і його "помічник" провели в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом їх мають відвезти до управління спецрозслідувнь ГПУ і вручити підозри. За інкримінованою статтею заступнику міністра "світить" від 5 до 12 років в’язниці і на додаток – конфіскація майна.

Соня Лукашова, УП