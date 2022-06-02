Росія визнала смерть в Україні свого найбільш високопоставленого льотчика

У Карачаєво-Черкесії РФ поховали російського генерал-майора у відставці льотчика-аса Канамата Боташова, якого ліквідували в Україні, повідомляють кремлівські пропагандисти.

Джерело: кремлівське видання "РИА Новости", "Медуза"

Деталі: Державне інформагентство опублікувало фотографію з похорону.

Місцева адміністрація повідомила про церемонію прощання з Боташовим, наголосивши, що він "героїчно загинув, виконуючи свій військовий обов'язок".

Подробиці загибелі Боташова в офіційних заявах не розкриваються.

Довідково: Боташов — найбільш високопоставлений російський льотчик, якого ліквідували Збройні сили.

Нагадаємо: 24 травня росЗМІ з посиланням на співрозмовників писали, що у небі над Україною загинув Боташов.

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Досі факт його загибелі офіційно підтверджений не був.