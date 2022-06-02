Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія визнала смерть в Україні свого найбільш високопоставленого льотчика

Роман ПетренкоЧетвер, 2 червня 2022, 17:20
фото риа новости

У Карачаєво-Черкесії РФ поховали російського генерал-майора у відставці льотчика-аса Канамата Боташова, якого ліквідували в Україні, повідомляють кремлівські пропагандисти.

Джерело: кремлівське видання "РИА Новости", "Медуза"

Деталі: Державне інформагентство опублікувало фотографію з похорону.

Місцева адміністрація повідомила про церемонію прощання з Боташовим, наголосивши, що він "героїчно загинув, виконуючи свій військовий обов'язок".

Подробиці загибелі Боташова в офіційних заявах не розкриваються.

Довідково: Боташов — найбільш високопоставлений російський льотчик, якого ліквідували Збройні сили.

Нагадаємо: 24 травня росЗМІ з посиланням на співрозмовників писали, що у небі над Україною загинув Боташов.

ВІДЕО ДНЯ

Досі факт його загибелі офіційно підтверджений не був.

Теми: Росіяпропагандавійна
Головне сьогодні

Кремль не знає, як інтегрувати окуповану територію на півдні України – ISW

Росія мобілізується, щоб зірвати європейський рух України – Зеленський

Генсек НАТО після зустрічі з Байденом: війна закінчиться за столом переговорів

Монастирський вважає, що в усіх українців має бути вогнепальна зброя для особистого захисту 

фото, ВІДЕОІноземних послів тепер будуть вітати в Софії Київській 

США наклали санкції на декілька яхт Путіна

Усі новини...
Росія
США розширили санкції на близьких соратників Путіна, міністрів та речницю МЗС РФ
Російські хакери атакували державні організації
Моя хата скраю?
Останні новини
05:35
США вводять санкції проти 71 компанії з Росії та Білорусі
04:40
Росія воює як у Середньовіччі – представник США в ОБСЄ
03:58
Молдова обмежує трансляцію російського телеконтенту
03:10
Кремль не знає, як інтегрувати окуповану територію на півдні України – ISW
02:26
США пояснили, як Україна може використовувати надану ними зброю
01:53
Єврокомісія поставила умови Польщі для отримання коштів на розвиток економіки
01:18
Південь: ЗСУ знищили 24 окупанти, ворожі гаубиці, танк та іншу техніку
00:40
Росія мобілізується, щоб зірвати європейський рух України – Зеленський
00:16
Голова ОВА повідомив про кількість загиблих цивільних на Донеччині за добу
23:48
ВІДЕООкупанти ховаються за спинами "примусово мобілізованих" з Донбасу – Зеленський
Усі новини...