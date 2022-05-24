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У небі над Україною знищили російського генерал-майора у відставці – росЗМІ

Мазуренко Альона Вівторок, 24 травня 2022, 16:19
фото: соцмережі

У небі над Україною збили винищувач і загинув генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канамат Боташев.

Джерело: російська служба ВВС з посиланням на трьох колишніх підлеглих Боташова

Деталі: Підлеглі підтримували зв'язок із Боташевим після закінчення служби та погодилися на коментар на умовах анонімності з міркувань особистої безпеки.

Зазначається, що Боташев - найвисокопоставленіший льотчик, про загибель якого стало відомо. До виходу у відставку він був командиром авіаційного полку.

Припускають, що його участь у повітряних боях може свідчити про те, наскільки складні завдання Москва ставить перед військовими пілотами, або ж про брак висококласних фахівців в РФ.

22 травня генштаб України повідомив, що у небі над Луганською областю збили російський штурмовик Су-25. Пілот не встиг катапультуватись.

Один із колишніх товаришів по службі Боташева підтвердив, що в Україні відставний генерал виконував завдання на Су-25.

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В одному з російських телеграм-каналів учасник повідомив про загибель Баташева: "Загинув Канамат. Район Попасної, 8:25… Перший захід НАР-и (некеровані авіаційні ракети – ред.), другий – бомби… Стінгер на виході з атаки, вибух у повітрі і… Все".

Адміністратор видалив коментар, але інші учасники продовжили обговорення.

Зазначається, що про загибель в Україні відомо щонайменше 31 російського військового льотчика: "Це чутливі втрати для військово-повітряних сил, хоча реальні цифри можуть бути більшими".

Боташев мав клас льотчика-снайпера. За даними міноборони Росії, підготовка такого льотчика займає 10-12 років і коштує приблизно 8 млн доларів.

Яким чином 63-річний генерал у відставці опинився за штурвалом Су-25 в Україні, незрозуміло. Колишні підлеглі Боташева припустили, що він "просто не зміг залишитися осторонь".

ЗМІ відправили запит до міноборони РФ з проханням прокоментувати інформацію про можливу загибель Боташева.

Передісторія:

  • Генштаб України з 24 лютого збив вже 205 російських військових літаків та 170 вертольотів. Міноборони РФ не коментує ці цифри та з кінця березня не оновлює відомості про свої втрати.
  • Боташев командував полком гвардійської авіабази у Воронежі. Його військова кар'єра обірвалася у червні 2012 року, коли його звинуватили у краху винищувача Су-27 під Петрозаводськом. Генерал попросив свого друга-полковника прокатати його на Су-27, допуску до польотів, на якому не мав.
  • У польоті Боташев вирішив виконати фігуру найвищого пілотажу, але не впорався з керуванням. Винищувач зірвався та розбився, пілоти катапультувалися.
  • Тоді з'ясувалося, що у Боташева було аналогічне посадове порушення – у 2011 році він, не маючи допуску, керував літаком Су-34.
  • Боташева визнали винним у катастрофі літака та засудили до 4 років умовно та штрафу в 5 млн рублів.

Теми: авіаРосіявбивствоокупація
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