У небі над Україною знищили російського генерал-майора у відставці – росЗМІ
У небі над Україною збили винищувач і загинув генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канамат Боташев.
Джерело: російська служба ВВС з посиланням на трьох колишніх підлеглих Боташова
Деталі: Підлеглі підтримували зв'язок із Боташевим після закінчення служби та погодилися на коментар на умовах анонімності з міркувань особистої безпеки.
Зазначається, що Боташев - найвисокопоставленіший льотчик, про загибель якого стало відомо. До виходу у відставку він був командиром авіаційного полку.
Припускають, що його участь у повітряних боях може свідчити про те, наскільки складні завдання Москва ставить перед військовими пілотами, або ж про брак висококласних фахівців в РФ.
22 травня генштаб України повідомив, що у небі над Луганською областю збили російський штурмовик Су-25. Пілот не встиг катапультуватись.
Один із колишніх товаришів по службі Боташева підтвердив, що в Україні відставний генерал виконував завдання на Су-25.
В одному з російських телеграм-каналів учасник повідомив про загибель Баташева: "Загинув Канамат. Район Попасної, 8:25… Перший захід НАР-и (некеровані авіаційні ракети – ред.), другий – бомби… Стінгер на виході з атаки, вибух у повітрі і… Все".
Адміністратор видалив коментар, але інші учасники продовжили обговорення.
Зазначається, що про загибель в Україні відомо щонайменше 31 російського військового льотчика: "Це чутливі втрати для військово-повітряних сил, хоча реальні цифри можуть бути більшими".
Боташев мав клас льотчика-снайпера. За даними міноборони Росії, підготовка такого льотчика займає 10-12 років і коштує приблизно 8 млн доларів.
Яким чином 63-річний генерал у відставці опинився за штурвалом Су-25 в Україні, незрозуміло. Колишні підлеглі Боташева припустили, що він "просто не зміг залишитися осторонь".
ЗМІ відправили запит до міноборони РФ з проханням прокоментувати інформацію про можливу загибель Боташева.
Передісторія:
- Генштаб України з 24 лютого збив вже 205 російських військових літаків та 170 вертольотів. Міноборони РФ не коментує ці цифри та з кінця березня не оновлює відомості про свої втрати.
- Боташев командував полком гвардійської авіабази у Воронежі. Його військова кар'єра обірвалася у червні 2012 року, коли його звинуватили у краху винищувача Су-27 під Петрозаводськом. Генерал попросив свого друга-полковника прокатати його на Су-27, допуску до польотів, на якому не мав.
- У польоті Боташев вирішив виконати фігуру найвищого пілотажу, але не впорався з керуванням. Винищувач зірвався та розбився, пілоти катапультувалися.
- Тоді з'ясувалося, що у Боташева було аналогічне посадове порушення – у 2011 році він, не маючи допуску, керував літаком Су-34.
- Боташева визнали винним у катастрофі літака та засудили до 4 років умовно та штрафу в 5 млн рублів.